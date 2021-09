„Mohli jsme dohrát více možností. V koncovce máme problémy. Musíme na to zapracovat,“ dodal Sobek.

V dalším průběhu už se nepovedlo ani jednomu mužstvu strhnout výhru na svou stranu. „Herně mě kluci příjemně překvapili. Po většinu zápasu jsme podle mě byli lepším týmem v poli. Vypadalo to, že domácí byli trochu nervózní. Působili jsme sebevědoměji. Na druhou stranu jsme se trochu zasekli v předfinální fázi,“ uvedl Sobek.

Jeho mužstvo šlo do vedení ve 48. minutě zásluhou trefy Dominika Opatřila. „Vstřelili jsme vedoucí branku po pěkné křídelní akci a centru. Brzy jsme pak ale bohužel inkasovali. Nepodařilo se nám zachytit protiútok, na což jsme se připravovali,“ mrzelo Sobka. V 55. minutě vyrovnal na 1:1 zkušený Petr Kasala.

Fotbalisté Nových Sadů remizovali v divizi na půdě Bzence 1:1. Na začátku druhé půle šli do vedení, ale náskok jim nevydržel dlouho. „Musíme to brát s pokorou. Vzhledem k tomu, jak se vyvíjí tabulka, bylo důležité neprohrát a nepustit soupeře před sebe,“ řekl trenér Rostislav Sobek.

