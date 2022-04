I přes to ale hráči z Olomouce začali zápas lépe a aktivní hrou šli přímou cestou za vedením. A to k nim také přišlo, když ve 28. minutě otevřel skóre Adam Marčík. „Zápas jsme začali velmi dobře, do deseti minut jsme měli tři nebo čtyři zakončení. Díky tomu jsme se také později ujali vedení," popisoval novosadský kouč.

„Pak ale začal prudký liják. My jsme ztratili svůj tlak a soupeř se díky tomu otřepal a zvedl si sebevědomí. Poločas jsme ale ustáli a šli do kabin za příznivého stavu," pokračoval Sobek.

Druhá půle ale Novým Sadům vůbec nevyšla. Hned po čtyřech minutách inkasovali z kopačky Zdeňka Konečníka a jedenáct minut před koncem domácí skóre dokonce zásluhou čerstvě střídajícího Jana Drábka obrátili.

„V druhém poločase jsme nesplnili pokyny, které jsme si o přestávce dali a soupeř využil jediné dvě šance, které si vytvořil, k otočení skóre," mrzelo kormidelníka Nových Sadů.

Tento herní vývoj ale hosty nezlomil. Naopak je herně nakopl takovým způsobem, že obrana Skaštic v následujících minutách nevěděla, kde jí hlava stojí. V posledních vteřinách nastavení se pak žluto-černým tento přístup vyplatil, když se na konečných 2:2 podařilo vyrovnat i za pomoci gólmana Kofroně Pavlu Kucharčukovi.

„Kluci ke konci zabrali takovým způsobem, že soupeře posledních deset minut nepustili z jeho půlky. Nakonec náš brankář v nastaveném čase hlavou prodloužil aut, díky čemuž jsme ten balon do sítě přece jen nasoukali," uzavřel Rostislav Sobek.

Po této ubojované remíze tak nyní Nové Sady okupují v tabulce Divize E šestou příčku, když v sedmnácti zápasech dokázali nasbírat 26 bodů. Skaštice zůstávají jedenácté.

TJ Skašticev - FK Nové Sady 2:2 (0:1)

Branky: 49. Konečník, 79. Drábek - 28. Marčík, 90+3 Kucharčuk.

Rozhodčí: Soukal - Bělák, Nejezchleb. ŽK: Beneš, Motal - Kirschbaum, Popelka, Fládr. Diváci:186.

Skaštice: Vrba - Glozyga, Frýdl, Beneš, Berčík, Sedlák, Konečník, Červenka (66. Vymětal), L. Motal, Zavadil (90+1 Zůvala), T. Motal (72. Drábek). Trenér: Lukáš Motal.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Popelka, Krátký, Fládr, Kucharčuk, Marčík, Hirsch, Opatřil, Ždánský (78. Blaha), J. Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.