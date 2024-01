Své první dva přípravné zápasy před začátkem jarní částí divize E mají za sebou fotbalisté Nových Sadů. V sobotu nastoupili v Kunovicích proti rezervě prvoligového Slovácka, od kterého nakonec i přes slušný výkon schytali osmičku a o den později se v Ostravě postavili Řepišti divize F, ve kterém zásluhou mladíka z dorostu zvítězili 1:0.

Nové Sady - Baťov: Oslavy po vysoké výhře a oslavný pokřik v kabině | Video: Deník/David Kubatík

„Nastoupil za nás mladý Patrik Hanus ze Štěpánova, jinak jsme ale v obou utkáních nasadili čtyři hráče z dorostu. Naopak jsme do hranické přípravy posunuli Ambrože a do té kroměřížské zase Machálka. Přes leden dostal volno i brankář Kofroň a dostal příležitost mladý Matěj Marek," popisuje novosadský trenér Rostislav Sobek proces stavby kádru a dodává: „Jinak jsme se ale postupně všichni uzdravili a obuli se pořádně do kondice. Do obou zápasů jsme tak šli z plného tréninku."

V zápase samotném pak měli černo-žlutí i podle slov kouče Slovácka dobrý začátek a snažili se prosadit nápaditým a přiměřeně agresivním stylem hry. Bohužel pro ně však hrála roli větší zkušenost hráčů z MSFL, kteří dokázali využít téměř všech příležitostí, které se jim naskytly. Po poločase byl stav skóre 4:0 a po finálním hvizdu dokonce dvojnásobný, tedy 8:0.

„Slovácko mělo na zkoušku nějaké cizince a další nové hráče. Já si moc vážím toho, že jsme dokázali s nimi běhat, zachytávat jejich rozehrávky a dostávat se i do šancí. Soupeř nás ale bohužel tvrdě trestal z brejků. Chci pochválit mladé kluky, jako jsou Pírek nebo Pytlíček, kteří hráli nebojácně a příliš nezmatkovali," líčil Sobek průběh zápasu.

Po této přínosné lekci se pak druhý den sadaři přesunuli do Ostravy-Vítkovic, kde si střihli další zápas proti čtrnáctému celku divize F z nedalekého Řepiště. Vyrovnaný zápas se vším všudy nakonec rozsekl zhruba deset minut před koncem teprve devatenáctiletý borec Martin Zdeněk.

„Tento zápas už byl trochu jiný. Probíhal na úplně nové umělce a ve velmi přátelském stylu. I Řepiště by se rádo do jarní části soutěže nějak odrazilo a hledá k tomu různé cesty. V zápase samotném se oba týmy dostaly zhruba do třech dobrých situací a nakonec jsme jej rozhodli my. Jsem velmi rád, že se trefil jeden z mladíků," pochvaloval si Rostislav Sobek a na úplný závěr ještě dodal: „Celkově jsem spokojen. Z ledna jsme vytěžili maximum možného a výsledky až takovou roli nehrají."

Další přípravný zápas odehrají novosadští fotbalisté znovu v Ostravě, tentokrát v nově zrekonstruovaném sportovním areálu v městské části Poruba, proti šestému celku divize F z Polanky nad Odrou.

Výsledky a sestavy v prvních dvou přípravných zápasech Nových Sadů:

1. FC Slovácko B – FK Nové Sady 8:0 (4:0)

Branky: Koryčan 3, Okoromi 2, Kratochvíla, Králík, Kim.

Sestava Nových Sadů: Marek - Přikryl, Raška, Rus, Sobek (Dokoupil) - Pančochář, Fládr - Němeček (Pytlíček), Ždánský (Zdeněk), Hanus (Pírek) - Kubušek (Hanus). Trenér: Rostislav Sobek.

TJ Řepiště - FK Nové Sady 0:1 (0:0)

Branka: Zdeněk.

Sestava Nových Sadů: Marek (Pařízek) - Pírek, Raška, Dokoupil (Šebora), Němeček - Pytlíček, Fládr, Nguyen - Pančochář (Zdeněk), Ždánský - Marčík (Kubušek). Trenér: Rostislav Sobek.