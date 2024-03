„Bylo to vlastně jednoduché. Zdena Kofroň byl zrovna na dovolené s rodinou, a tak jsem dostal příležitost já. I díky rozhodnutí pana trenéra Sobka a našich starších hráčů. Všichni se na tom prostě domluvili a stáli při mně," usmívá se teprve osmnáctiletý brankářský talent a dodává: „Nervózní jsem samozřejmě byl už tak dva tři dny dopředu. Musím ale říct, že když jsem vyběhl na rozcvičku, tak to ze mě spadlo. Soustředil jsem se už jen na to, abych se dostal do správného tempa a předvedl to, co umím nejlépe. Samozřejmě by to byla lepší výhra, to ale já úplně neovlivním."