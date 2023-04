/FOTOGALERIE/ V sedmnáctém kole divize E se utkaly Nové Sady doma s béčkem brněnské Zbrojovky. Domácí měli již před zápasem poměrně ztíženou pozici. V řadách Brňanů totiž nastoupili i hráči áčka. Do brány si stoupl Šiman a v poli naskočili Matejov, Rogožan, Koželuh a také Divíšek, který nedávno zvládl odehrát 85 minut v zápase na Spartě. I tak s nimi ale Hanáci odehráli více než vyrovnanou partii a jen kvůli špatné koncovce nakonec nebrali ani bod po výsledku 0:2.

Nové Sady - Zbrojovka Brno B | Foto: Deník/David Kubatík

„Nastoupilo za ně pět ligáčů, kdežto my jsme oproti tomu měli vykartovaného Krátkého a zraněné Rusa, Sobka a Opatřila. Navíc ještě kvůli bolavému kotníku hrál se sebezapřením Fládr. I tak jsme ale hráli velice kvalitně. Strašně jsem si to užíval. Obě mužstva předváděla skoro až neskutečnou hru, čemuž přispíval i špičkově připravený terén," říkal hrdý novosadský trenér Rostislav Sobek.

„Byl jsem až překvapen, že jsme soupeři stíhali rychlostně i technicky a po velkou část zápasu byli herně lepší. I rozhodčí a delegáti mi po zápase říkali, že takový zápas dlouho neviděli," dodal.

V prvním poločase mohli jít domácí několikrát do vedení. Své někdy až stoprocentní šance zahodili jak Němeček, tak i Kucharčuk či Marčík. Mnohokrát vyloženě zaskvěl skvělý gólman Šiman.

FOTO, VIDEO: Hodolany doma nestačily na Mostkovice. Chybí nám fyzička, říká kouč

A jelikož žádný míč do brněnské branky nedorazil, přišel ještě čtyři minuty před přestávkou trest z kopačky Simona Vantucha. Po první půli tak světelná tabule ukazovala výsledek 0:1. „Bylo mi bohužel jasné, že soupeř je natolik kvalitní, že mu bude stačit jedna nebo dvě šance a bude všechno jinak. Profi týmy jsou holt v produktivitě trochu jinde," mrzelo kouče sadařů.

I v druhém poločase si žluto-černí vytvořili mnoho zajímavých příležitostí. Sám na brankáře postupoval Marčík a dobře stříleli také Ždánský s Kubuškem. Všechno ale bylo ze strany Hanáků marné. V 84. minutě pojistil brněnské vítězství Filip Hlucháň.

Po nadějném vítězství ve Slavičíně tak Olomoučané již potřetí v řadě ztratili. Po bezbrankové remíze s Přerovem a těsné prohře v Bzenci přišla i tato smolná ztráta s brněnským favoritem.

„Zatím nám jaro výsledkově úplně nevychází, ale klukům nemám v podstatě co vyčíst. Až na to, že v posledních třech zápasech udělali hrdiny z brankářů soupeře," lomil rukama a na závěr ještě dodal: „Kromě naší hry mohu být spokojen i s tím, jak to zvládají mladí. V každém zápase, ať už je to proti komukoli, dávám do sestavy minimálně jednoho hráče širšího kádru, ať už se jedná o Bažanta, Nguyena nebo Kubuška."

Nespokojenost s výkony a promluva s koučem Jílkem. Chytil se zvedl dvěma góly

V příštím kole čeká aktuálně šestý tým divize E souboj s dalšími těžkými vahami. V neděli totiž nastoupí na trávníku Kozlovic. Týmu, který ještě nedávno soutěž vedl, sérií špatných jarních výsledků ale spadl na druhé místo a udělá tedy vše pro to, aby se na své těžce vydobyté území vrátil.

FK Nové Sady - FC Zbrojovka Brno B 0:2 (0:1)

Branky: 41. Vantuch, 84. Hlucháň.

Rozhodčí: Grečmal - Ehrenberger, Šrejma. ŽK: Kubušek, Fládr, Bažant - Rogožan. Diváci: 298.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Dvorský (89. Kubiš), Popelka, Nguyen (69. Bažant), Kubušek, Fládr, Kucharčuk, Marčík, Ždánský (69. Drábek), Němeček (85. Sobek). Trenér: Rostislav Sobek.

Brno B: Šiman - Koželuh, Vit, Divíšek - Matejov - Ryšavý (46. Hlucháň), Kocůrek (90. Konečný), Sedlák - Vantuch (89. Purrini), Rogožan, Yosi (46. Adamec). Trenér: Martin Maša.