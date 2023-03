„Máme poměrně stabilní mužstvo, které stačilo doplnit pouze o jednoho hráče. Neviděli jsme ani pro nějaké výměny důvod. Problémem je větší počet zranění, ale doplnilo se to zase hráči, kteří nemohli hrát na podzim. A protože máme nahraný dostatečný počet bodů, mělo by snad jaro proběhnout více méně v klidu a pohodě," říká poměrně s klidem dlouholetý novosadský předseda Josef Ondroušek.

Aby také ne. Hráči Nových Sadů totiž uhráli na podzim rovných 24 bodů, což je zatím nejlepší výsledek v jejich novodobé historii. Překonali dokonce i podzim minulé sezony, která se pak celkově stala tou dosud nejúspěšnější.

„Pokud skončíme do pátého místa, byl by to ohromný úspěch. Na takováto solidní umístění ale můžeme pomýšlet jen díky tomu, že je ten tým už několik let pospolu a už si stihl vytvořit určité automatismy," vysvětluje klíč k úspěchu, ale ihned k tomu důrazně dodává: „Nesmíme však usnout na vavřínech a zapomenout, že je potřeba manšaft okysličovat. To znamená doplňovat mladými kluky a ty zase učit sžít se s těmi staršími."

Přes 200 dětí

Zhruba před rokem si předseda Nových Sadů liboval, kolik nových dětí se do jejich oddílu přihlásilo jen krátce po skončení covidových opatření. I nyní to s počtem malých nadějí, dle jeho slov, nevypadá špatně a o budoucnost se tak klub z olomouckého sídliště obávat nemusí.

„Jde to stále nahoru. Sice ne už tak dynamicky jako před rokem, kdy lidé najednou dostali velkou volnost, ale musím říci, že už máme v klubu přes 200 dětí. Je to také spojeno s tím, že jim jsme schopni poskytnout kvalitní zázemí. Mám z toho skutečnou radost," říká s úsměvem.

„Na druhou stranu ale máme stále problém s trenéry, což bohužel souvisí se zdražováním. Klub musí zaplatit energie, faktury za dopravu ale i třeba hnojivo, které teď zdražilo o více než 100%. A na tolik potřebné mládežnické trenéry už často nezbývají prostředky. Je to takový začarovaný kruh," dodává.

Proti změnám

Dalším hojně diskutovaným tématem v českém fotbale je plánovaná reorganizace soutěží, která by se dotkla zejména dnešních nejnižších krajských soutěží, tedy I. B tříd, ale také divizí, kde Nové Sady už nějakou tu dobu hrají. Z dnešních tří moravských a slezských skupin by se totiž staly pouze dvě, což by mělo za důsledek nejen snížení počtu mužstev, ale také zákonitě delší dojezdovou vzdálenost a nižší atraktivitu utkání.

„Nedívám se na to moc pozitivně. Mám totiž dojem, že soutěže tak jak jsou dnes, prostě fungují a většině klubů to vyhovuje. Proto nerozumím snaze do toho nějak uměle zasahovat. Pokud by tam byla nějaká evoluce a změny přicházely přirozeně, pochopil bych to. Byl jsem na setkání moravských divizních klubů a většina z nich chce zachovat současný stav. A údajně i úplně všechny z MSFL," popisuje Ondroušek.

Plánované modernizace

Jelikož na Sadech disponují poměrně širokým areálem hned se třemi travnatými hřišťi, snaží se jít v jeho modernizaci a zkvalitňování stále vpřed.

„Jedná se hlavně o umělou závlahu hřiště číslo tři, kde trénuje i krajská akademie FAČRu. Další věcí je osvětlení hřiště číslo dvě. Po schůzce s předsedou okresního fotbalového svazu Jakubem Benešem budeme žádat o to, aby k nám přemístili sloupy s osvětlením z umělky poblíž plaveckého stadionu, která už není tak používaná. Je to pro nás důležité z pohledu prodloužení tréninkového procesu i v zimních měsících," vysvětluje.

„Bohužel je to všechno ale finančně dost náročné, protože všechny druhy dotací z veřejných zdrojů se ani náhodou nezvyšují, ale spíše naopak. Bude to tedy boj na následující dvě až tři sezony," dodal ještě.

Veliká ztráta

Kromě těchto problémů se však klub s černo-žlutými barvami musel v posledních dnech vyrovnat i s velikou lidskou ztrátou. Ve věku 67 let totiž na začátku března zemřel dosavadní dlouholetý sportovní ředitel Josef Mrnka.

„Pro mě osobně je to obrovská ztráta, protože to byl můj velký kamarád. A pro oddíl také. Na této úrovni totiž kluby fungují zejména na bázi dobrovolnosti a nadšení. A Josef té práce, byť třeba nešla na první pohled úplně vidět, udělal strašně moc. Na všechny také velice pozitivně působil svou stále skvělou náladou. Budeme ho teď muset holt nějak nahradit, což však asi nebude úplně nejjednodušší," uzavřel Josef Ondroušek.