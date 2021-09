„Po psychické stránce to bylo náročné utkání. Rozhodující bylo to, jestli náš mladý tým dnešek dokáže zvládnout v hlavách,“ načal své zápasové hodnocení domácí trenér Rostislav Sobek a ihned se jal pokračovat. „Měli jsme šňůru tří proher a navíc jsme hráli proti soupeři, který v této sezóně ještě nevyhrál, ale dle jeho skóre jde vidět, že umí bránit,“ dodal.

A Sobkovy předpoklady se postupem času začaly skutečně naplňovat. Po bezgólové první půli se potvrdilo, že to skutečně jednoduché nebude,“ řekl Sobek.

Holešovské hradby nakonec padly

Po změně stran to ale nakonec přece jen přišlo. Po hezké souhře se dokázal prosadit Aleš Rus, který tak otevřel skóre a nasměroval svůj celek k povinnému vítězství. „ Při prvním gólu jsme prokázali herní kvalitu, když jsme si dokázali dát míč na jeden dotek. Musím říct, že právě tohle byl ten skutečný zlomový okamžik dneška,“ “ popisoval Sobek velice spokojeným hlasem. „Mým největším úkolem dnes bylo hlavně to, abych kluky udržel v koncentraci a také ve víře, že to můžeme vyhrát.“

„Velice důležité také bylo, a za to chci hráče skutečně pochválit, že jsme do druhého poločasu dokázali vstoupit s tlakem, který postupem času neustával a soupeř naopak jenom bránil nerozhodný stav,“ vysvětloval Rostislav Sobek klíč k úspěchu v tomto utkání a zároveň také důvod, proč jeho tým dnes mnohem slabšímu soupeři nedokázal nastřílet více gólů a ještě k tomu dodal. „Takových zápasů, kdy soupeř přijede jenom bránit, totiž tady v Divizi moc není.“

V 83. minutě pak ještě druhou branku utkání přidal Filip Ždánský, čímž Novosadští dokázali konečně protrhnou svou černou sérii tří proher v řadě a připsat si do tabulky důležité tři body, které je katapultovaly na šesté místo Divize E, jen o pouhý bod za jejich městského rivala z Holice. „Doufám, že nás tohle vítězství po těch třech prohrách dokáže do budoucna postavit na nohy,“ zakončil rozhovor pln optimismu Rostislav Sobek.

FK Nové Sady – SFK ELKO Holešov 2:0 (0:0)

Branky: 54. Rus, 83. Ždánský. Rozhodčí: Petrlík – Švehla, Vlk. ŽK:Kucharčuk – Janalík, Čep. Diváci: 153.

Nové Sady: Kubica – Kirschbaum, Opatřil, Popelka, Krátký, Kucharčuk (83. Lužný), Marčík (82. Bošek), Rus, Hirsch, Sobek (68. Nguyen), Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.

Holešov: Janalík – Sklenář, Uličný (68. Dušek), Charuza, Čep, Paštěka, Zapletal, Zakopal (75. Pospíšilík), Křenek (87. Daďa), Osmolovskij (75. Jadrníček), Miklík. Trenér: Martin Malík.