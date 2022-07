Ze začátku zápasu velkému brankovému rozdílu vůbec nic nenasvědčovalo. Oba celky se snažily hrát útočně a vyměnily si mezi sebou několik šancí. Více ze hry ale měli očividně hosté z Olomouce.

„Herně jsme nezačali špatně a měli jsme jistou územní dominanci. Postupem času se ale soupeř začínal osmělovat a my jsme začali dělat zbytečné chyby," smutnil lodivod Nových Sadů.

Ve 28. minutě pak došlo k prvnímu střídání. Novosadský Šebora musel pro bolestivé a velice nepříjemné zranění hřiště opustit a nahradil jej Drábek. Ve 40. minutě se pak změnily statistiky i u vstřelených gólů. Přečíslení tři na dva ukončil svou přesnou střelou Martin Zagol a poslal domácí do vedení. Výsledkem 1:0 také první poločas skončil. Také proto, že Kucharčukův vyrovnávací gól ze 44. minuty padl z ofsajdu.

Domácí se pak pouhých sedm minut po startu druhé půle prosadili zásluhou Denise Neslanika podruhé. No a když se během dalších jedenácti minut trefili ještě Tomáš Magdon s Vojtěchem Heinikem, bylo už prakticky po zápase. V 79. minutě pak ještě skóre na konečných 5:0 uzavřel svou druhou trefou Magdon.

„Kvůli špatné přihrávce při útoku do plných nám dal soupeř gól z brejku. My jsme to chtěli strhnout a vyrovnat, ale soupeř nás začal trestat. Z toho pramenila naše nervozita a útoků na naši branku bylo stále více," komentoval šéf novosadské lavičky další průběh zápasu.

„Ve výsledku si ale myslím, že nás taková prohra může posunout směrem k větší pokoře. Po dnešku se hráči vrátili trošku na zem a uvědomili si, že všichni nebudou jenom čekat, až my se uráčíme dát gól. Na sebevědomí by nás to poznamenat nemělo. Shrnul bych to prostě dvěma slovy: výchovná facka," uzavřel Rostislav Sobek.

FK Nový Jičín - FK Nové Sady 5:0 (1:0)

Branky: 40. Zagol, 52. Nieslanik, 55. Magdon, 63. Heinik, 7í. Magdon. Rozhodčí: Poláček – Ogrodník, Mikulášek. ŽK: Krátký, Drábek, Škrabal, Rus (všichni NS). Diváci: 85.

Nový Jičín: Hub – Mrkvička, Heinik, Hýl, Nippert – Byrtus (62. Staněk), Zagol, Palla (70. M. Gaži), Vahalík (70. F. Gaži) – Nieslanik (75. M. Palla), Magdon. Trenér: Martin Štverka.

Nové Sady: Kofroň – Bažant (58. Lužný), Krátký, Dvorský, Opatřil (65. Škrabal) – Nguyen (58. Sobek), Kucharčuk, Rus, Fládr, Šebora (28. Drábek) – Marčík (58. Ždánský). Trenér: Rostislav Sobek.