Fotbalisté Nových Sadů hostili v rámci 23. kola divize E borce z Holešova a jejich cílem bylo napravit ne zrovna povedený výkon z minulého kola, kdy doslova v posledních minutách neudrželi dvoubrankový náskok v Šumperku. A to se jim podařilo výtečně. I přes to, že v zápase dvakrát prohrávali, dokázali nakonec Sobkovi svěřenci utkání otočit a připsat si tak do tabulky důležité tři body.

Připomeňte si ve fotografiích minulou domácí výhru proti Skašticím | Foto: Deník/David Kubatík

„Minule nám výsledek utekl csaplárovkou, a tak jsme si řekli, že už to doma zvládneme. Možná i proto se nám ale tak trochu na kopačky vkrádala nervozita a už ve třinácté minutě jsme dostali gól. Hned nato jsme sice naštěstí vyrovnali, soupeř ale dokázal odpovědět znovu a hrál mnohem přímočařeji, než jsme u něj byli zvyklí," načal svůj popis zápasu novosadský kouč Rostislav Sobek.

Skóre za hosty otevřel Marián Kovář, hned za tři minuty však ale srovnal Martin Krátký. Už ve 29. minutě však i přes domácí převahu poslal hosty znovu do vedení Jakub Mlčák a až do konce poločasu nenašli Olomoučané recept na vyrovnání. A to i přesto, že šel Pavel Kucharčuk sám na Janalíka a pak dokonce Dominik Opatřil neproměnil penaltu.

„Zápas jsme měli už do poločasu vyrovnat, ne-li rozhodnout. Ale bohužel. Když to nejde, tak to prostě nejde," rozhodil rukama kouč sadařů.

Už chvíli po nástupu do druhé půle bylo na Sadech mnohem veseleji, když se po krásné narážečce se Sobkem a Marčíkem trefil Opatřil. Ten samý hráč pak Hanáky poslal v 64. minutě do vedení 3:2 a dokonale tak napravil své zaváhání z předchozí pětačtyřicetiminutovky. Zároveň také ve svých dvaceti letech vstřelil svůj již desátý gól v tomto ročníku.

„Dominik už tři zápasy po sobě dává góly z postu levého obránce. V jeho věku je to úctyhodné. Má vážně velkou fazonu. Mám radost, že hráč, který k nám před rokem přišel bez angažmá, se vypracoval k takovým výkonům a není to tedy u nás postavené pouze na hotových hráčích," uznale pokyvuje Sobek.

V příštím kole se pak Novosadští vydají na hřiště aktuálně dvanáctých Všechovic. Ty sice mohou na první pohled působit dojmem slabého soupeře, na jaře však několika překvapivými výsledky ukázaly, že tomu tak rozhodně za všech okolností být nemusí. V zatím posledním zápase si doma poradily se silným Baťovem.

„V každé soutěži to tak je, že týmy, které v zimní přípravě posílily a jsou hladové po výhrách, jsou pak velice nepříjemné. Ať už je to Šumperk, Bzenec nebo právě Všechovice. Vždyť nevyhrály jen s Baťovem, ale i se Vsetínem, Holešovem nebo s Brnem. Určitě tam pojedeme s respektem a zároveň budeme chtít potvrdit domácí výhru. Stále také bojujeme o co nejlepší umístění," míní trenér Nových Sadů.

Ať si to Šumperk užije

Na úplný závěr se ale Rostislav Sobek vrátil ještě k minulému zápasu v Šumperku, ve kterém jeho svěřenci vedli dlouho poměrem 2:0 a nakonec odjeli bez bodu a s prohrou 2:3. Jednalo se tehdy o bleskový obrat, kdy soupeř své tři branky nastřílel mezi 78. a 88. minutou.

„Byla tam kritika, včetně té z mé strany, že jsme ztratili zápas vinou nedisciplinovanosti. V komuniké po odehraném víkendu ale vyšlo najevo, že všechno bylo trošku jinak. Byla tam totiž přifilmovaná penalta. Chtěl bych se tedy tímto klukům omluvit. Ať si soupeř tyto tři body dá za rámeček a užije si je," uzavřel.

FK Nové Sady - SFK Elko Holešov 3:2 (1:2)

Branky: 16. Krátký, 46. a 64. Opatřil - 13. Kovář, 29. Mlčák.

Rozhodčí: Budovič - Poláček, Zelený. ŽK: Kubušek - Gettler, Polomík, Kovář, Sklenář. Diváci: 398.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl, Popelka, Krátký (78. Nguyen), Fládr, Kucharčuk, Rus, Šebora (46. Marčík), Opatřil, Sobek (78. Kubušek), Ždánský (90. Kubiš. Trenér: Rostislav Sobek.

Holešov: Janalík - Novotný (90. Paštěka), Uhřík (70. Zakopal), Daněk (70. Pospíšilík), Semenyna, Mlčák, Gettler (70. Linda), Polomík, Kovář, Miklík, Sklenář. Trenér: Alois Skácel.