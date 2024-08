„Zápas byl jasně remízový. Hra ale bohužel vypovídala o obou týmech a jejich kvalitě směrem dopředu. Dělali jsme hromadu nevynucených chyb jak v první, tak i ve druhé půli a situace, které jsme si vytvořili, jsme prostě nedohráli. Vzadu jsme to měli pod kontrolou a celkově jsme byli dominantnější, vepředu to ale fakt bylo naprosto plonkovní," popisoval zápas dlouholetý novosadský kapitán.

„Máme velice mladý kádr a pro mnohé jsou to první zápasy za muže, ale není prostě možné dělat tolik chyb. Když ale tohle zlepšíme, mohlo by to celkově být dobré," dodal.

Emoce neměly z čeho vzniknout

Kromě slabé kvality dopředu sužující jak nové Sady, tak i Holici, pak zápas postrádal i větší emoce a třeba i nějaké ty tvrdší zákroky, které by k derby, a ještě navíc tomu městskému, asi patřit měly. Jedním a nejviditelnějším aspektem toho, proč tomu tak bylo, mohlo být opravdu až nesnesitelné vedro. Aleš Rus však přišel i s dalšími důvody.

„Bylo to i tím, že oba týmy byly frustrované samy ze sebe. Samozřejmě kdyby padaly branky, dostavily by se i ty emoce. Když je to ale tak dlouho 0:0, tak vlastně ani nemají z čeho vzniknout," říká a odmítá i tezi, že bylo na derby možná přece jen trochu brzy: „To určitě ne. Díky tomu jsme právě byli takoví natěšenější. Tři roky po sobě jsme totiž s Holicí hráli až v posledním kole, kdy už se spíš jednalo o takový zápas z povinnosti."

Nechceme být jako Prostějov

Na Nových Sadech si jistě představovali lepší vstup do sezony, než prohru 0:4 ve Slavičíně a potom domácí bezbrankovou remízu s Holicí. Na místě tedy už byla otázka, zda to na poměrně mladý tým nezvyšuje tlak a z nabyté nervozity nebudou přicházet další nezdary. „Já si myslím, že nervózní nejsme. Spíše nás to štve. Gól ale potřebujeme, klidně i náhodný. Doufám, že nebudeme následovat Prostějov, který vstřelil svůj první gól až ve čtvrtém kole, navíc proti deseti. Slibuji, že ve Šternberku už ho dáme," snaží se Rus i přes to všechno zůstat optimisticky naladěn.

Chceme pomoci i trenérovi

Zápas ve Šternberku, který od této sezony vede z lavičky nový kouč a také bývalý český reprezentant Marek Heinz, bude pro žluto-černé vlastně druhým derby zápasem v řadě. Z důvodu odstoupení Kostelce odehráli Heinzovi svěřenci, kteří taktéž trochu omladili, pouze jediný zápas proti favorizovaným Kozlovicím a padli v něm 0:1. Oba celky se tak vlastně potkají v podobném rozpoložení.

„Vím, že se to říká pořád dokola, ale už prostě potřebujeme vyhrát. Ať máme po těch třech kolech alespoň ty čtyři body. Klidně ať to zlomíme i na sílu. Byl bych ale rád, kdyby to pomohlo jak nám, tak i trenérovi. Od začátku přípravy jsou totiž tréninky úžasné. Má to šťávu a každý se na ně těší. Jinak si myslím, že to bude podobné jako dnes. Strach z toho nemám. Mají tam větší hřiště, což nám může sedět. Nachystáme se co nejlépe a jednou to přijít musí, tak proč ne zrovna tam?" uzavřel bojovně naladěný Aleš Rus.