Hráči pod vámi absolvovali první trénink letní přípravy. Jak jste spokojen s jeho průběhem?

Dá se říci, že spokojený jsem. I s brankáři se nás tady sešlo dvacet, to ještě navíc někteří hráči mají dovolenou. A celkově ze všech jsem viděl nadšení. Na klucích jde vidět, že chtějí hrát a pořádně makat. Máme v plánu trénovat třikrát týdně.

Už jste stihl hráče poznat? Měli jste ještě před startem přípravy nějakou schůzku?

Schůzku ne, ale s některými hráči jsem během týdne mluvil. Herně jsem je pak zatím viděl jenom na videu. Více ale člověk jednoznačně pozná až během tréninků a hlavně pak zápasů.

Jak se Vám zamlouvá nové prostředí?

Musím říct, že se mi to tady zamlouvá. Málo který klub má hned tři tréninkové plochy. Dnes jsme dokonce měli tu možnost trénovat na hlavním hřišti.

Celou svou trenérskou dráhu jste strávil nejhůře ve 2. lize. Co od divize, která je až čtvrtou nejvyšší českou soutěží, očekáváte?

Sám jsem na to zvědavý. A doufám, že se hráči budou lepšit, mužstvo půjde nahoru a postupně budeme hrát lepší a lepší fotbal. Tím ale nechci říct, že by to mužstvo doteď žádnou kvalitu nemělo, to ani náhodou. Možná ještě někteří hráči mohou přijít a někteří samozřejmě i odejít. Do prvního soutěžního zápasu nám zbývá deset tréninků, takže těžko předjímat. Během nic bych se chtěl zejména zaměřit na tu herní složku.

Jak k tomu vlastně došlo, že jste přišel z druholigové Zbrojovky Brno sem na Nové Sady?

Prvotní bylo, že mi k 30. červnu končila v Brně smlouva a byť se něco nového rýsovalo, tak z toho nakonec sešlo. Žádnou velkou nabídku jsem tedy neměl, a tak jsem akceptoval zájem z Nových Sadů. A jak už jsem říkal, prostředí je tady pěkné, mužstvo mladé a já věřím, že nás to tady bude všechny společně bavit a že se nám bude také dařit.

Máte nějakou představu, jakou hrou by se ten tým pod vámi měl prezentovat?

Představu samozřejmě mám, asi jako každý trenér. Teprve ale uvidíme, co se nám do těch prvních zápasů podaří do toho mužstva dostat. Nejradši bych docílil toho, abychom dokázali při těch herních trénincích a nácvicích situací ještě zvýšit tempo. Musím brát v potaz, jaká je to soutěž, ale už při tom dnešním prvním herním tréninku bylo vidět, že to ty kluky bavilo a už dnes se postupem času lepšili.

Máte tady tři hráče na zkoušku. Petráše ze Sigmy, Šmída z Baníku a Macháně z Prostějova. Kolik z nich máte v plánu si tady nakonec nechat?

Uvidíme, jak to bude. Kdyby nás trénovalo šestnáct až osmnáct, bylo by to super. Ale je tady ještě béčko, které taktéž potřebuje nějaký kádr, aby to mělo smysl a netrénovalo by ve čtyřech lidech. I to béčko ale bude trénovat třikrát týdně, takže ve formě by ti hráči být měli a mohou se pak kdykoli k nám přesunout.