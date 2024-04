Tak tohle se hodně nepovedlo. Fotbalisté Nových Sadů jen týden poté, co doma porazili druhé Kozlovice, narazili v 21. kola divize E na hřišti posledního Nového Jičína. Ač se jim dvakrát podařilo se do utkání vrátit, třetí gól už je zlomil.

„Je smutné, že vyhrajeme prakticky s prvním a pak jedeme k poslednímu, kde necháme všechny body. Po všech stránkách jsme bohužel nedokázali zopakovat výkon z minulého týdne," lomil rukama trenér novosadských Rostislav Sobek.

„Nebyl tam úplně ideální terén. Tráva byla vysoká a hřiště bylo celkově dost nepřipravené. Tyto podmínky byly ale pro oba týmy stejné, V každém případě jsme se ale v zápase neměli o co opřít. I od těch nejzkušenějších přicházely obrovské chyby. A to i přesto, že k nám soupeř choval opravdu viditelný respekt," dodal.

Domácí se dostali do vedení ve 41. minutě poté, co jeho svěřenci po zahraném rohu trefili hned prvního hráče soupeře, což pramenilo v brejk a Nguyenovo zatažení za záchrannou brzdu ve vápně. Následnou penaltu pak proměnil Tomáš Magdon. „Takové chyby jsou prostě neakceptovatelné. Navíc to takový tým, který hraje o záchranu, obrovsky nabudí. I když jsme dali v zápase dva krásné góly, nebyli jsme to vůbec my," mrzelo šéfa novosadské lavičky.

Jeho svěřenci dokázali dvakrát srovnat, brzy nato ale vždy znovu inkasovali. Na 1:1 srovnával v 57. minutě Filip Přikryl, Severomoravany však o šest minut později poslal znovu do vedení Michal Cacek. V minutě 75. pak znovu vyrovnal Zdeněk Fládr, aby už za další dvě minuty zavěsil třetí míč do novosadské sítě Sunday Onyechere.

Zdroj: Deník

Na obě strany se pak červenalo v 85. minutě, když musel hřiště opustit jak autor třetí novojičínské branky, tak i zkušený Josef Pančochář na straně žluto-černých. „Tam absolutně zkolabovali rozhodčí. Co vím, tak oba kluby podaly oficiální protest. Ať už šlo o chybně odmávané ofsajdy, nebo pak při tom skluzu dvou hráčů proti sobě a vzájemné potyčce. Pančochář dostal červenou v podstatě za nic. Oba do toho šli stejně a on ještě navíc nohama uhýbal," popisoval.

Šternberk se dočkal první jarní výhry. Rýmařovu dal čtverku

Po této prohře tak Novosadští zůstávají na svých 27bodech a klesli kvůli výhře Šternberka v Rýmařově klesli v tabulce na osmou příčku. „Připadá mi, že málokdo chce jít mimo svou komfortní zónu. Vepředu pak máme extra nezkušený a mladý útok. Ambrož se stále adaptuje z I. A třídy a Foukal je pořád ještě dorostenec. Proto to řešení kolikrát neodpovídá divizním parametrům, což je obrovská škoda," vysvětluje Rostislav Sobek.

„Jaro teď nejspíš musíme věnovat tomu, abychom byli lépe připraveni na podzim. Hlavně v řešení útočných situací, protože to je někdy naprosto katastrofální. Teď nás ještě doma čekají těžké zápasy proti Bzenci, Strání či Vsetínu," dodal pak ještě na úplný závěr.

FK Nový Jičín - FK Nové Sady 3:2 (1:0)

Branky: 41. Magdon (pen.), 63. Cacek, 77. Onyechere - 57. Přikryl, 75. Fládr.

Rozhodčí: Kaloč - Krupa, Potiorek. ŽK: Nippert, Mwakona - Nguyen, Rus, Přikryl, Raška. ČK: 85. Onyechere - 85. Pančochář. Diváci: 120.

Nový Jičín: Hub - Nippert, Magdon, Onyechere, Cacek (90. Cagaš), Korytář (86. Palla), Štefek (63. Toure), Bartoň (63. Rajskup), Mwakona, Hurta, Janovský. Trenér: Pavel Kunc.

Nové Sady: Kofroň - Ambrož (78. Hanus), Krátký (71. Raška), Nguyen (46. Sobek), Pančochář, Foukal (71. Pírek), Fládr, Rus, Machálek, Přikryl, Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.