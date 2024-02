„Přineslo mi to určitě dobrou zkušenost. A to jak po herní, tak i po fyzické stránce. Trénink třetiligového týmu už měl totiž úplně jinou úroveň. Každý bojoval o místo a všechno se odehrávalo ve větší rychlosti a s větším důrazem. Uvědomil jsem si tam také, že se musím aktivně zapojovat do hry a ne jen chodit do náběhů. Proto věřím, že minimálně fyzicky budu do divize připraven o to lépe," pochvaloval si aktuálně jedenáctý nejlepší střelec divize E, který už teď absolvuje s Novými Sady soustředění v Tasovicích?