Mohl byste nějak ve stručnosti zhodnotit podzim ze svého vlastního pohledu?

Vzhledem k reorganizaci divizí přibylo více týmů a v důsledku toho přibylo i více zápasů. U nás pak došlo k nějakým změnám v kádru, se kterými jsme přišli o takových 40 vstřelených gólů. U Opatřila to bylo jedenáct, u Marčíka, který sice neodešel, ale začal naskakovat až ke konci, to bylo dvanáct a u Kucharčuka pak patnáct. I Drábek nějaké dával. Doplnili jsme to tedy novými kluky. Z prostějovského dorostu přišel nadějný Čermák, který ale zatím úplně očekávání nepotvrdil. Stáhli jsme si také Ambrože, nejlepšího střelce I. A třídy. Ten sice svou kvalitu prokázal, všechny chybějící góly ale ani zdaleka nahradit nemohl.

Na začátku soutěže se vám ne úplně dařilo. Kde mohl být ten hlavní důvod?

Možná nás mohl ukolébat pohárový zápas s třetiligovým Blanskem, kterému jsme nasypali pět branek. Pak jsme na druhou stranu nedokázali vstřelit rozhodující branku v divizních zápasech se Slavičínem, kde jsme pak prohráli v poslední vteřině, pak jsme horko-těžko uhráli bod ve Skašticích, následovala remíza s letos slabším Baťovem, v dalším zápase v Kozlovicích jsme byli jasně lepší, ale nedokázali jsme vstřelit ani jednu branku a prohráli jsme. Pak už jsme byli na dně tabulky a potřebovali jsme nutně bodovat.

A to se vám podařilo…

Ano, zaplať pámbů v sobě tým dokázal najít ten morál včas a tuto bezprecedentní situaci přestál. Ať už to byly zápasy s Novým Jičínem, Kostelcem na Hané, Holešovem a dalšími. Ode dna jsme se tedy úspěšně odrazili a začali jsme i trošku stoupat. A to bylo důležité, jelikož se nám zrovna začaly kácet další opory. Ať už to byl Aleš Rus, Filip Přikryl, Zdeněk Fládr, Pepa Pančochář. Všechno to byla buď zranění, anebo karty. Všechny naše papírové předpoklady z předsezonního období se najednou začaly rozpadat. Závěr podzimu už byl ale pro nás mnohem lichotivější. Z posledních sedmi podzimních zápasů jsme prohráli jen jeden a dostali jsme se nad dvacet bodů. Musím k tomu ale dodat, že hra se rozhodně podle našich představ nevyvíjela. U hráčů, co se postupně vraceli do sestavy, byl totiž logicky vidět značný tréninkový výpadek.

