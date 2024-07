„Prohra mrzí, ale po té červené už to bylo fakt těžké. Byl to fakt velký zásah. Zůstal jsem nahoře sám a mezi stopery, kteří to dobře odkopávali, to bylo fakt těžké. Pak jsem tam i já udělal jednu chybu, z té nás potrestali a už to byl jejich zápas, v podstatě hotovo. Celkem velkou roli hrálo ale i to dnešní horko. Dá se však říci, že to byla dobrá generálka," hodnotil bitvu tento teprve dvacetiletý nadějný střelec, který poslal žluto-černé do vedení už v sedmé minutě.

„Bylo to sice proti velkému soupeři, i tak jsem si ale na penaltu věřil. Jsem útočník a od střílení branek jsem vlastně tady. V přátelácích jsem měl trochu smůlu a potřeboval jsem ji už konečně prolomit. A vyšlo to, i když si brankář na míč lehce sáhl. Prostě jsem věděl, že to nechytí," popsal i svůj okamžik slávy, po kterém sadaři dlouho živili naději na úspěch a překvapení v jednom.

Vyrovnání na 1:1 po penaltě Martina Zikla | Video: Deník/David Kubatík

Ti pak své hubené a často ohrožované vedení drželi až do 57. minuty, kdy jej taktéž z penalty vymazal hostující Martin Zikl. Nepomohla tak ani důsledná poločasová porada v kabině s trenérem Muchou. „Říkali jsme si, že teď budeme muset pořádně makat. Připravovali jsme se také na soupeřovy standardky, se kterými jsme během těch dvou letních přáteláků měli celkem problém," přiblížil Ambrož.