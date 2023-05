Fotbalisté Šternberka zvládli malé derby divize E s Novými Sady. Před téměř pětistovkou diváků vyhráli 3:0, díky čemuž se posunuli alespoň do soboty na pozici lídra celé soutěže.

7. kolo divize E: FK Nové Sady - FK Šternberk | Foto: Deník/David Kubatík

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale jednoduché to nebylo. Výhra se rodila těžce, my jsme se nemohli dostat do hry,“ začal hodnocení trenér Šternberka Ivo Lošťák.

Byly to totiž Nové Sady, kdo měl celý první poločas více ze hry. Jenže v kolonce branek svítila stále nula.

„Byli jsme jednoznačně lepší. Měli jsme snad patnáct náznaků ke gólu. Máme v ofenzivě nevyrovnané výkony, tentokrát jsme měli zákaz trefit bránu. Na soupeře to pak působí tak, že ožije,“ popisoval největší problém svého týmu kouč Nových Sadů Rostislav Sobek.

Zato Šternberk napálil tyč a dvě minuty před koncem poslal odražený míč do šibenice Jan Tögel - 1:0. „V poločase jsme si řekli, že takhle hrát dál nemůžeme. Druhá půle už byla o něčem jiném. Vytvořili jsme si spoustu šancí,“ popisoval Lošťák.

Nové Sady měly dvě obrovské šance na srovnání, jenže z malého vápna bránu přestřelily a druhou příležitost zhatil výběhem brankář Kopřiva.

A tak přišel trest. Tögel prostrčil míč na Zvědělíka a ten zvýšil v 55. minutě na 2:0.

„Přemýšleli jsme, jak to prostřídat, naštěstí jsme ho nestáhli. Vždycky je z hlediska psychiky důležitý první gól, ale rozhodl tenhle druhý, který nás uklidnil,“ byl rád Lošťák.

„O poločase jsme si říkali, že to nic, je to jen 0:1 a jsme jasně lepší, jenže soupeř z protiútoku potrestal naši další chybu,“ smutnil Sobek, který následně protočil polovinu sestavy.

„Kluci to oživili a rvali se o výsledek. To mě potěšilo. Utkání se muselo divákům líbit, protože mělo tempo až do konce,“ našel pozitivum Sobek.

František Zvědělík ale jeho týmu zasadil třetím gólem KO, když přeloboval Kofroně. „Potvrdil vzrůstající formu, dal čtvrtý gól ve třetím utkání. Doufám, že mu tahle fazona vydrží. Škoda, že nedal hattrick, ale po krásné individuální akci uklouzl při zakončení a pak, když jsme dostali míč do brány, tak se mával ofsajd. To už by ale bylo pro soupeře opravdu kruté,“ uznal Lošťák.

„Věděli jsme, že Šternberk má kvalitu vepředu, dává bez nějakého zdržení míče nahoru, kde má hráče, kteří si umí náběh načasovat. Kluky jsem na to připravoval a stejně nám ty góly dali. My jsme si koledovali tím, co jsme neproměnili,“ kroutil hlavou Sobek.

Šternberk se vítězstvím posunul minimálně do soboty do čela divize E. „To jsem ani nezavnímal, ale je to neskutečné, kde jsme. Proto se ten fotbal dělá a budeme se snažit, abychom byli nahoře co nejdéle. Pro nás je to luxusní výsledek, navíc jsme zvládli další souboj s těžkým soupeřem o šest bodů. Potvrdilo se, že se hraje na góly, protože Nové Sady nebyly horší,“ řekl Lošťák.

V dalším kole se utká jeho tým se Slavičínem, který je o bod za nimi, ale má dva duely k dobru. Naopak Nové Sady zůstávají čtvrté. „Dlouhodobě nás dělí od úplné špice kvalita v útoku. Máme v ofenzivě nevyrovnané výkony. Nebojíme se hrát fotbal, hrajeme kvalitně, ale do zápisu se píše výsledek,“ uzavřel Rostislav Sobek.

FK Šternberk - Nové Sady 3:0 (1:0)

Branky: 55. a 68. Zvědělík, 43. Tögel.

Rozhodčí: Jurajda - Godfryd, Trigas. ŽK: Tögel, Sedláček - Ždánský. Diváci: 456.

Šternberk: Kopřiva - D. Lošťák (74. Zifčák), M. Kuba, Drmola (77. Vašička), Tögel (86. Dittrich), Zvědělík, Koutek, Hustý (86. Pavela), D. Kuba (74. Sedláček), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

Nové Sady: Kofroň - Přikryl (65. Nguyen), Popelka, Dvorský, Fládr, Kucharčuk, Marčík (65. Krátký), Rus, Opatřil (65. Sobek), Ždánský (65. Drábek), Němeček (79. Kubušek). Trenér: Rostislav Sobek.