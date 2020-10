Hrálo se o hodně, trenér Rostislav Sobek dostal od klubového vedení na sobotu jasný úkol – získat tři body.

„Museli jsme vyhrát. Byli jsme takhle dohodnutí a je to nesplněno,“ přiznal zklamaný trenér. „Z našeho pohled byl výkon nervózní, výsledek byl asi spravedlivý.“

O této situaci byli obeznámeni i samotní hráči. „Věděli jsme o tom, že trenér má, jak se říká, nůž na krku. I proto jsme to chtěli zvládnout, protože s námi pracoval nějakou dobu. Chtěli jsme i z toho důvodu vyhrát, o to víc nás mrzí, že jsme to nezvládli,“ prohlásil zkušený útočník Josef Drábek.

Domácí začali dobře. Ve 24. minutě Rostislav Sobek mladší zatáhl míč po pravé straně, Martin Hirsch vystřelil a gólman míč vyrazil před sebe. Adam Marčík s Alešem Rusem o balon ve vápně skvěle zabojovali a Hirsch pak doklepával z metru do prázdné branky.

Těsné vedení domácích platilo i díky několika zákrokům brankáře Šarmana.

Na startu druhé půle ale novosadský gólman vyběhl na hranici velkého vápna, kde jej obhodil Jonáš Vrána a taky on dopravil míč do absolutně prázdné branky.

„Byl gól z kategorie laciných, které bohužel dostáváme. Prakticky podobný gól jako před týdnem,“ litoval trenér Sobek.

Pro domácí mohlo být ještě hůř v 71. minutě, kdy sudí nařídil pro hosty penaltu. David Šarman ale předvedl proti střele kapitána Výmoly úžasný zákrok a zajistil svému týmu aspoň bod.

„Sice jsme měli víc šancí než soupeř, ale gólově jsme se už neprosadili. Soupeř byl na hodně postech silnější na míči, my jsme to eliminovali bojovností, srdceryvností,“ konstatoval trenér Sobek.

V novosadské šatně po zápase nebylo veselo. Loučení s trenérem ale neproběhlo. „Oficiálně nic oznámeno nebylo, loučení nebylo a doufám, že nebude. Ale o tom nerozhoduji já,“ konstatoval útočník Drábek.

Jisté je, že fotbal teď vstupuje do další vynucené přestávky, zatím stanovené na 14 dnů.

„V úterý bude trénink, uvidíme ale, jak se to celé vyvine, jestli vůbec budeme moct být na hřišti,“ dodal Rostislav Sobek.

FK Nové Sady – TJ Valašské Meziříčí 1:1 (1:0)

Branky: 24. Hirsch – 56. Vrána. Rozhodčí: Hudec – Petrlík, Svoboda. ŽK: Rus, Krátký, Kirschbaum – Š. Vrána, J. Vrána, Michálek, Žilinský. Bez diváků.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Popelka, Krátký, Kirschbaum – Sobek ml. (73. Kovář), M. Škrabal, Marčík (36. T. Škrabal), Rus, Ždánský – Drábek. Trenér: Rostislav Sobek.

Val. Meziříčí: Michut – Vozák (46. Šafář), Švec, Žilinský, Michálek, Výmola, Š. Vrána, J. Vrána, Kuběna, Kadla. Urban (78. Veselý). Trenér: Pavel Hajný.