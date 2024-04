„Z mého pohledu je to velká škoda. Rozhodly dvě velké individuální chyby, z toho jedna byla moje. Je špatné, že se na každý vstřelený gól pořádně nadřeme a ty, co dostáváme, jsou takhle jednoduché. A ten, který jsme dali dnes, už byl prostě pozdě. I tak si ale myslím, že jsme Vsetín svým výkonem překvapili," hodnotil zápas těsně po skončení jeho 37letý smutný hrdina.

„Dostal jsem malou domů na pravou nohu, která je má slabší a má první myšlenka byla, že to švácnu z první. Zprava si ale zavolal Foukal a mně se najednou střetly myšlenky. No a míč dostal útočník. Navíc mi ta střela pak prošla nějak blbě mezi nohama. Samozřejmě, kdyby se 2:1 vyhrálo, bylo by to v pohodě. Já tam jsem ale od toho, abych ty chyby nedělal. Navíc jsem nejzkušenější, nejstarší a beru to jednoznačně na sebe," dodal ještě svůj vlastní popis onoho inkriminovaného momentu.

FOTO: Chyba gólmana stála Nové Sady body. Sobek se opřel do pomezního

Vsetín, který se pohybuje na třetím místě tabulky, navíc prodělal před zápasem v Olomouci značný otřes, když v předchozím kole nedokázal na svém hřišti porazit poslední celek z Přerova a alespoň bod za konečnou remízu 3:3 zachraňoval až ve druhé minutě nastavení. To všechno tedy mohlo zvedat naděje sadařů na bodový zisk.

„Určitě jsme to vnímali. Každopádně ale, já osobně se nedívám, jak hrál soupeř v minulém zápase. Celkově bych řekl, že si doma věříme na všechny. A zejména na týmy z vrchních pater, které dokážeme pravidelně přehrávat," říká Kofroň.