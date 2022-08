„Pořád se jedná o start do sezony, což jsou důležité zápasy. Soutěž, včetně nováčků, je hodně vyrovnaná a všechny týmy se snaží získat si nějaký náskok," říkal spokojený novosadský trenér Rostislav Sobek.

Bezbrankový stav, i přes herní převahu domácího celku, trval až do 37. minuty. Potom se ale konečně dokázal prosadit Martin Popelka a stanovil tak poločasové skóre na 1:0 ve prospěch svého týmu.

„Bzenec přijel s nulou bodů a chtěl o nějakým způsobem prolomit. Kluci naopak byli nervózní, jelikož v posledních zápasech byli pro nás takovým remízovým soupeřem. Od první minuty jsme ale měli herně navrch. Do poločasu jsme se ujali vedení a v tom druhém jsme ho dokázali navýšit," hodnotil kouč Nových Sadů průběh první půle.

Hned dvě minuty po změně stran vstřelil svůj premiérový gól v sezoně kapitán Aleš Rus a bylo více než jasné, že už si to borci z Olomouce jen tak vzít nenechají. A opravdu. Čtvrt hodiny před koncem navýšil jejich vedení již na 3:0 devatenáctiletý Dominik Němeček.

„Hra byla poměrně pohledná. Hrálo se v tempu, čemuž přispělo i mokré hřiště. Myslím si také, že výsledek odpovídá vývoji hry. Byť tedy soupeř nebyl zalezlý a snažil se hrát fotbal," pokračoval novosadský stratég.

Zatím se tedy zdá, že po debaklu v Novém Jičíně a prohře v prvním kole proti Slavičínu se žluto-černí začínají znovu dostávat do optimální formy, kterou olývali v minulé sezoně.

„Pohár a první kolo byly takové facky. Pak ale následoval zápas v Přerově, kde jsme to srdíčkem přiklonili na svou stranu a větší vůlí jsme si zasloužili vyhrát," vysvětloval.

V příštím kole čekají Sobkovy svěřence „nováčci" soutěže, kterými není nikdo jiný než béčko prvoligové brněnské Zbrojovky. To bylo do divize E přesunuto z divize D a do soutěže vstoupilo dvěma jasnými výhrami nad Holešovem a Všechovicemi, poté však klopýtli na hřišti Baťova.

„Zbrojovka naskočila do soutěže velmi jednoznačně. Dvakrát dali po šesti gólech. Teď ale prohráli a já doufám, že nějaké slabinky ukážou i proti nám. Určitě tam pojedeme s tím, že nechceme přerušit vítěznou vlnu. Jejich tým je hodně mladý, a tak se na ně budeme snažit vyzrát zkušeností," uzavírá s bojovností v hlase kouč Sadařů.

FK Nové Sady – TJ Slovan Bzenec 3:0 (1:0)

Branky: 37. Popelka, 47. Rus, 75. Němeček. Rozhodčí: Smýkal, Prokůpek, Matulík. ŽK: Němeček, Nguyen – Mlýnek. Diváci: 135.

Nové Sady: Kofroň – Přikrylm Dvorský (73. Škrabal), Popelka, Fládr, Kucharčuk (85. Dokoupil), Marčík (80. Bažant), Rus, Opatřil, Sobek (73. Drábek), Němeček (80. Nguyen). Trenér: Rostislav Sobek.

Bzenec: Zeman – Čech (77. Jamný), Žák (87. Řezník), Knotek, Zůbek, Vaďura, Šebesta, Pelikán (46. Daníček), Mlýnek, Linek, Janás. Trenér: Jiří Dekař.