Novým Sadům se stále nedaří tak, jak by si sami hráči i jejich fanoušci představovali. V osmém kole divize E totiž zajížděli do Vsetína, odkud se i přes dlouhotrvající herní převahu vrátili bez bodového nákladu. Sami ve velice osekané sestavě gól nevstřelili a naopak inkasovali třikrát z kopačky teprve osmnáctiletého Martina Zbranka.

Fotbalisté Vsetína v 8. kole divize E přehráli Nové Sady 3:0. | Foto: Julius Ficek

„Celé to bylo o personální devastaci, která nás letos zatím stíhá. Přece jen nám chyběli Marčík, Přikryl, Fládr a nově i Pančochář a Rus - to zkrátka mluví za vše. Na druhou stranu ale máme kádr celkem vyrovnaný," započal své hodnocení novosadský kouč Rostislav Sobek.

Valaši se proti oslabeným Hanákům poprvé prosadili už ve dvanácté minutě, kdy vstřelil první ze svých tří gólů Martin Zbranek. I přes následnou herní dominanci Olomoučanů se pak šlo do šaten za stavu 1:0 ve prospěch domácího celku.

Stejný hráč se pak trefil i deset minut po změně stran, načež byli Hanáci přinuceni ještě více hru otevřít a v 90. minutě Zbranek po volném přímém kopu dokonal svůj hattrick. Sadaři tak nenavázali na minulou domácí výhru proti Rýmařovu a padli už počtvrté v této sezoně. S osmi body jsou až na třinácté příčce tabulky.

„Nezvládli jsme začátky obou poločasů. Už se nám bohužel stalo pravidlem, že kvůli počátečnímu nedůrazu inkasujeme ze standardek. O přestávce jsme byli přesvědčeni, že s výsledkem něco uděláme, ale inkasovali jsme podruhé po hrubé chybě v rozehrávce. Otevřeli jsme to pak tedy ještě více a soupeř chodil do brejků. Do hry jsme pak byli nuceni dát kluky z dorostu chvíli před koncem nám Vsetín odskočil na 0:3," lomil rukama šéf novosadské lavičky.

V příštím kole čeká žluto-černé na domácí půdě předposlední celek tabulky z Kostelce na Hané. Dle Sobkových slov už by měli být připraveni Pančochář s Fládrem, a tak neočekává nic jiného, než připsání si důležitých tří bodů.

„Doma to proti Kostelci musíme zvládnout. A to nechci nikoho podceňovat, soupeř teď po dlouhé době vyhrál a bude cítit šanci. Naše sebevědomí ale i v této oslabené sestavě stále trvá," uzavřel optimisticky.

FC Vsetín - FK Nové Sady 3:0 (1:0)

Branky: 12., 55. a 90. M. Zbranek.

Rozhodčí: Godfryd – Jurajda, Malý. ŽK: Dulík, M. Zbranek, Strachoň, Stuchlík - Popelka, Ždánský. Diváci: 120.

Vsetín: Velich – Dulík, Vítek, Matyáš, Mikuš (70. Hruška), Venený (81. Maček), Otepka (57. Stuchlík), Bahounek (81. O. Zbranek), M. Zbranek, Mlýnek, Strachoň. Trenér: Lukáš Pazdera.

Nové Sady: Kofroň – Popelka, Nguyen, Krátký (78. Kubiš), Kubušek (67. Raška), Machálek, Šebora, Sobek, Ždánský, Němeček, Ambrož. Trenér: Rostislav Sobek.