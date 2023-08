Přišel, dvakrát skóroval, zvítězil. Tak by se dal ve zkratce popsat první ostrý zápas Martina Ambrože za tým Nových Sadů. V předkole MOL Cupu proti třetiligovému Blansku totiž nejprve kontaktním gólem načal obrat a po přestávce ještě navýšil již vybudované sadařské vedení.

Martin Ambrož po zápase s Blanskem | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsou to nádherné pocity. Vždyť ještě před půlrokem jsem kopal v I. A třídě a teď už dávám góly třetiligovému manšaftu," zářil štěstím teprve devatenáctiletý Martin Ambrož i přesto, že jak sám přiznal, musel přispět do týmové kasy poměrně nemalou částkou.

Ambrož se v utkání proti Blansku trefil nejprve ve 22. minutě, když nachytal na hruškách gólmana Nešetřila a snížil na 2:3 a poté ještě jedenáct minut po poločasové přestávce, když navýšil vedení svého nového týmu na konečných 5:3.

„Můj první gól vyplynul z našeho skvělého presingu. Já jsem pak ještě zkusil dorážet na gólmana a ten prostě udělal chybu. Při druhém gólu jsem dostal krásný balon do náběhu, udělal jsem kličku obránci a zakončil na zadní tyč," popisoval skromně své první okamžiky slávy v novém působišti.

Ještě čtyři minuty před Ambrožovým prvním gólem ale nebylo sadařům úplně do smíchu. Na jejich první gól hned z druhé minuty totiž Blansko odpovědělo velice ostře. Během dalších šestnácti minut do jejich brány nasypalo hned tři branky a mělo hru plně pod svou kontrolou. Novosadský kouč Sobek dokonce mluvil o tom, že měl pocit, že je proti jeho týmu hrán fotbal z úplně jiné planety.

FOTO: Bláznivý obrat s favoritem posunul Nové Sady do prvního kola MOL Cupu

Hned po snížení ale nastal zvrat nejen ve skóre, ale i v celkovém obrazu hry. „I za stavu 1:3 jsme si stále říkali, že to musíme odjezdit. Že není stále nic ztraceno. No a vyplatilo se. A je dost dobře možné, že soupeř, nebo alespoň někteří z jeho hráčů, udělali ve své hlavě přesný opak. Ne, že by to šlo na hřišti vyloženě cítit, ale u některých to přijít mohlo," popisoval psychické zvládání této nepříjemné chvíle.

Už v sobotu 5. srpna ale pro novosadské fotbalisty přijde nová výzva. V prvním kole divize E je totiž znovu na domácím hřišti čeká druhý tým uplynulé sezony - Slavičín. Ten tehdy nasbíral o osm bodů více než černo-žlutí a jen o pouhé dva bodíky skončil druhý za vítězem z Kozlovic. Mladý shooter ale věří, že výhra s Blanskem jeho týmu pomůže.

„Myslím, že hlavně po psychické stránce nás to požene vpřed. První ostrý zápas jsme zvládli na jedničku a jen doufám, že jsme si díky tomu zažili i další herní postupy, které se nám budou v dalších zápasech hodit. Proti Slavičínu se bude jednat o další nesmírně náročné utkání a my ho můžeme zvládnou jen, když zopakujeme stejný výkon jako dnes," uzavřel na bojovné vlně naladěný Martin Ambrož.

Zdroj: Deník/David Kubatík