„Prvních třicet minut jsme hráli, Jičín se skoro nedostal za půlku, přehrávali jsme je, i když jsme neměli moc šancí a hráli jsme po šestnáctku. Potom ale dostaneme nepochopitelný gól. Namažeme soupeři do brejku po odraženém míči. Z první střely, která byla navíc těžká,“ kroutil hlavou bývalý třetiligový gólman Večeř.

„Potom jsme se oklepali a hráli. Měli jsme tam centry, na které jsme nedosáhli. Měli jsme možnosti, ale úplně tutovky ne,“ uznal.

Zábřeh ustál tlak a obral o body suverénní Medlov, bere cennou remízu

Vyrovnání tak nepřišlo, namísto toho domácí Nový Jičín, který se na jaře výsledkově zvedl, odskočil na rozdíl dvou branek. Prosadil se po rohu. „Zlomilo nás to. Dali jsme do těch šedesáti minut hodně energie a potom už jsme neměli síly a zápas se dohrával,“ litoval Večeř.

Fandit Prostějovu

Pět kol před koncem tak Jičín odskočil HFK už na rozdíl čtyř bodů. Holice zůstává čtrnáctá a musí bojovat o záchranu. Hodně by jí pomohlo, kdyby svoji druholigovou příslušnost udržel Prostějov, aby z moravských divizí padal o celek méně.

„Měli jsme zápasy předtím, které jsme měli dohrát a nemuseli jsme se ohlížet. Jak dopadne Prostějov vezmeme jako fakt, protože to budeme vědět za čtrnáct dní a ještě budeme mít tři kola do konce. Teď to nijak extrémně nesledujeme. Víme, v čem je problém a musíme makat dál,“ komentoval situaci ve vyšší soutěži a narážel na nemohoucnost svého týmu v ofenzivní fázi a také na v poslední době laciné inkasované branky.

Potyčka a dvě červené

Aby toho nebylo málo, přišel HFK také o Tomáše Svrčínu, který byl v nastavení utkání vyloučen za potyčku s Matějem Janovským.

„Hrubé nesportovní chování, fyzické napadení D11 v přerušené hře - po souboji o míč oba hráči upadli na zem, kde H10 nejprve chytil D11 pod krkem (do kravaty). Při odchodu z HP hráč pronesl směrem k celé trojici R : To si děláte prdel, že mě za tohle vyloučíte. Poté opustil HP,“ stojí v zápise o utkání.

FOTO: Tři výhry nahradily tři góly ve vlastní síti. Šternberk prohrál s lídrem

„Prý tam byla kravat, já jsem na videu nic neviděl. Podle mě to bylo přísné vyloučení. Na druhou stranu, i když to bylo v emocích, tak si to měl více pohlídat. Je to nepříjemné, protože takhle dostane tři zápasy stop. Je to tvořivý ofenzivní hráč, který hrál dobře. Není to ale tak, že by byl nenahraditelný. Nikdy jsem se k rozhodčím nevyjadřoval, ale Jičín tam měl několik zákroků na žlutou a sudí je pořád napomínal, že ještě jednou a bude to karta. Potom tam domácí polehávali a adekvátní nastavení nepřišlo, zvedl to až kvůli červené,“ vyjádřil se Večeř.

FK Nový Jičín - 1. HFK Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 28. Janovský, 62. Nippert.

Rozhodčí: Matulík - Labaš, Petrásek. ŽK: Cacek, Štefek - Šarman, Pavelka, Kachlík, Večeř. ČK: 90+2. Janovský - 90+2. Svrčina. Diváci: 100.

HFK: Šarman - Purzitidis, Kadlec, Vejvoda, Novotný (90. Dvořák), Svrčina, Zdráhal (55. Stoklasa), Pavelka, Skočovský (65. Kachlík), Machala, Zeman. Trenér: Petr Večeř.