Největší změnou v kádru divizního Šternberka je pravděpodobně ta na postu asistenta trenéra, kde Libora Frideckého nahradil Pavel Kubíček. Hráčského kádru se přesuny příliš nedotkly. Odešel pouze Miroslav Sekela, který zamířil do Hluboček.

Naopak do přípravy se s áčkem zapojili dva dorostenci a jeden hráč béčka. Jiné posily prozatím Šternberk nehlásí.

„Vzhledem k tomu, jak se nám vydařil podzim, tak v této fázi není potřeba výraznější zásah,“ potvrdil trenér Ivo Lošťák.

Ten s týmem kromě tradičních přípravných duelů absolvoval také soustředění, které bylo na programu v domácích podmínkách.

„Měli jsme ho takové atypické. Nikam jsme nejeli, ale trénovali jsme každý den a proložili jsme to nově otevřeným bazénem ve Šternberku. Splnilo to, co mělo,“ řekl kouč.

„Natrénované máme. Vše jsme splnili, teď to musíme ukázat na hřišti. S celkovou přípravou a přístupem hráčů jsem spokojený. Po hrubé fázi jsme se zaměřili hlavně na dohrávání situací a zakončení,“ objasnil.

Jediné, co jej tak může trápit, je deficit ofenzivního tahouna Jana Tögela, který kvůli zranění podstatnou část přípravy vynechal.

„Budeme čekat, jakým způsobem to zvládne dotrénovat a potom se k nám připojí další kvalitní hráč. Po posledním zápase už je na část utkání připravený, ale ještě ne na celých devadesát minut,“ říká Lošťák.

Start divize se blíží a tým už neočekává žádné příchody. I když… „V posledních dvou přípravách přišel vždy hráč na poslední chvíli a vždy to fungovalo velice dobře, takže neříkám že stoprocentně ne. Ale že bychom se po někom nebo nějakém postu vyloženě dívali, to ne,“ prozradil Lošťák.

Po polovině soutěže je Šternberk třetí s jednobodovým náskokem na šesté Nové Sady a s devítibodovou ztrátou na lídra z Kozlovic.

„Před sezonou byla cílem záchrana. Podzim se nám podařil nadstandardně a my jej budeme chtít zopakovat. Nemáme nos nahoru, ale musíme ukázat, že jsme nahoře oprávněně. Na tabulku se dívá krásně a chceme minimálně zůstat třetí,“ hlásí Ivo Lošťák.

A co by mělo být největší zbraní? „Po celou dobu mého působení tady je to založené na tom, že jsme nejvíce těžili z party. Je tady konkurence, která týmu svědčí,“ říká Lošťák.

Po sobotní generálce s Rýmařovem (1:3) vstoupí šternberští hráči do soutěže v sobotu 18. března v 10.15 na půdě posledního celku divize E HFK Olomouc. „Začátek bude důležitý stejně, jako tomu bylo na podzim. Pokud se nám povede, bude to úspěšná sezona,“ uzavřel trenér.

