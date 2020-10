Z pohledu novosadského mužstva šlo o známou písničku. „Jasně se projevuje slabina našeho týmu, a tou je produktivita. I podle hráčů to byl asi náš nejlepší venkovní zápas, z toho vyplývá, že herně to jde mírně nahoru. Od 25. minuty jsme měli opravdu drtivý tlak,“ popisoval trenér olomouckého celku Rostislav Sobek.

Z herně vydařené úvodní půle ovšem hosté vytěžili jen jedinou branku. Když úvodu druhého poločasu zvyšoval Josef Drábek, zdálo se, že by přece jen mohla skončit novosadská série venkovních proher.

„Tentokrát to byl opravdu vrchol, mohli jsme vést 7:0 v poločase. Celkem jsme v zápase nastříleli snad čtyři tyčky,“ vyprávěl Sobek.

Právě neproměněné šance stály jeho tým body. Domácí totiž spustili brankostroj.

Nedáš, dostaneš

„Druhý poločas jsme hráli proti větru, kdy soupeř nás zdaleka nezatlačil tak, jak my jej. Přesto dokázal po našich naivních chybách rychle srovnat,“ zlobil se trenér.

V době, kdy se lámalo utkání, měly Nové Sady brutální pech. „Marčík se uvolnil sám před brankářem, nastřelil už druhou tyčku v utkání, z odražené střely byl rychlý odkop na půlku, kde se míče zmocnil útočník. Šarman z branky vyběhl ne úplně povedeně a míč skončil v síti,“ popsal rozhodující moment trenér Sobek. „Z naší tisíciprocentní šance jsme dostali gól na 3:2,“ kroutil hlavou.

Pouze na smůlu však neúspěch házet nechce. „Možná ještě víc než smůla to byla nemohoucnost ve finální fázi a v koncovce. Ta nás dostává do takového zmaru. Nejen v tomhle utkání soupeři stačí zlomek toho, co máme my, k tomu, aby v zápase sklidil body,“ řekl trenér.

Nové Sady prohrály i čtvrtý venkovní duel sezony a v tabulce divize E se krčí na 12. pozici.

Co dál? „Jen trpělivost a optimismus a čekat, že se nám povedou dvě utkání jak na začátku sezony,“ nabádal Sobek.

Jeho tým už dávno poznal, že v divizi rozhodují útočné individuality. „Obrany jsou prakticky u všech týmů hratelné. Ale rozhodují střelecké schopnosti a zkušenosti,“ prohlásil Sobek.

Hráči z béčka jsou pohodlní

Trenér novosadského A-týmu v kádru kanonýra nemá, zatímco bývalé opory střílí branky za béčko.

„Hráčům v béčku se daří, ale jsou pohodlní a nemají zájem se zapojit plnohodnotně do áčka. Jejich výpomoc jsme zkoušeli, ale pokud ti hráči nejsou v plném tréninkovém vytížení a nejsou v týmu áčka plnohodnotně, tak výkon nepodají. Tudy cesta nevede,“ prohlásil Sobek.

V sobotu se jeho tým postaví doma sousedovi v tabulce z Valašského Meziříčí. „Chuť hráčům stoprocentně nechybí. Konec podzimu pro nás ale bude těžší,“ uvědomuje si trenér, který po špatných výsledcích nemá zcela jistou pozici. „Do sezony jsme šli s extrémně mladým nezkušeným týmem. Dobře jsme odstartovali, ale potom nás prohry dostaly, kam jsme nechtěli,“ dodal Rostislav Sobek.

TJ Slovan Bzenec – FK Nové Sady 3:2 (0:1)

Branky: 49. a 55. Ševčík, 69. Kasala – 28. Rus, 47. Drábek. Rozhodčí: Koláček – Liška, Hanák. ŽK: Vinkler, Mlýnek, Linek – Šarman, Kirschbaum, Rus. Diváci: 50.

Nové Sady: Šarman – Hirsch, Popelka (57. Nguyen), Krátký, Kirchsbaum – Kovář (62. Zachar), M. Škrabal, Rus, Marčík (78. T. Škrabal), Ždánský – Drábek (80. Sobek ml.). Trenér: Rostislav Sobek.