„Zápas byl do jisté míry ovlivněn tou brzkou červenou kartou. Navíc se nám ještě při rozcvičce zranil kapitán Roman Vejvoda. Zafungovalo to ale naštěstí tak, že nás to ještě více semklo. Bojovali jsme jeden za druhého a dokázali jsme si, že jsme dobře fyzicky připraveni a že i v deseti jsme schopni hrát vyrovnaný zápas. Měli jsme i více šancí," popsal zápas krátce po jeho skončení , který sehrál svou roli při vyrovnávací brance.

Ta byla přitom pro svěřence trenéra Večeře více než důležitá. Černo-bílý celek, na Nových Sadech zrovna hrající v červených dresech, se totiž brankově prosadil po více než měsíci. Naposledy se to podařilo 1. října Janu Kadlecovi při vysoké prohře 1:5 na hřišti aktuálního lídra tabulky ze Strání.

„Bylo to už velice těžké. Navíc já, jako útočník, na tom mám také svůj podíl zodpovědnosti. Jsem tak velice rád, že jsme dokázali alespoň vyrovnat. Bod z derby musíme brát," vysvětloval.

Naznačil jsem…

Onen vyrovnávací gól nepatří úplně do kategorie běžných. Většina aktérů i diváků na novosadském stadionku byla více než překvapena, když se po Novotného přímáků domácí zeď rozestoupila a míč proletěl až za záda šokovaného gólmana Kofroně. „Stáli jsme u míče dva. Já jsem naznačil, že budu kopat a oni se reflexivně tím směrem pohnuli. Vojta to pak trefil parádně mezi nimi a míč zaplať pámbů zapadl pěkně za tyčku," popisoval inkriminovaný okamžik.

Byli jsme pod dekou

Po posledním zápase podzimu přišel také čas na jeho lehké zhodnocení. „Bylo to trochu jako na horské dráze. Takový začátek od nás určitě nikdo nečekal. Pak ale přišly tři těžké zápasy, které jsme nezvládli a dostali jsme se pod deku, zpod které bylo těžké se dostat. Na trénincích jsme makali na sto procent, ale v zápasech jsme to nepotvrzovali. Inkasovali první branku a pak se to už otáčelo těžko," lomí rukama.

Dáme si i hokej

Další zápas čeká holické fotbalisty až po čtyřměsíční pauze, když v neděli 10. března vyběhnou na domácí hřiště ke konfrontaci s překvapivě třetím Vsetínem. Do té doby ale mají, dle Stoppenových slov, velké plány.

„Kromě klidného prožití Vánoc plánuji nějaké to lyžování a s klukama z manšaftu zařadíme i nějaké jiné sporty, jako je třeba hokej. Budeme si chtít zkrátka od toho tréninkového režimu trochu odpočinout. Po novém roce pak na to znovu vlétneme. Pracovat budeme hlavně na zakončení. Jestli to zvládneme, bude jen na nás," uzavřel se zdravou mírou sebedůvěry.

Zdroj: Deník/David Kubatík