Výpadek na novosadských fotbalistech nebyl během deštivého dopoledne v Přerově nikterak zvlášť znát. Tedy hlavně v koncovce během prvních 45 minut. Svěřenci Rostislava Sobka za sebou měli dva týdny tréninku.

„Dodrželi jsme všechna omezení. S klukama jsme byli v kontaktu přes messenger, dávali jsme si tam i nějaké úryvky, jak kdo plnil tréninkové úkoly. Nějak jsme to měsíc a půl přežili, teď máme celkem dobrou tréninkovou docházku,“ řekl hostující trenér Sobek.

Výsledkem bylo pro Přerov až příliš kruté poločasové vedení 3:0, které po změně stran netradičně hlavou z dorážky mírnil David Chuda. Nové Sady ale přidaly další trefu, na niž ještě odpověděl z penalty Kocian, v závěru ovšem pokutový kop proměnil také Žďánský.

DIVÁCI SE BAVILI

„Ten zápas splnil svůj účel. Diváci se určitě bavili. Sady hlavně byly v prvním poločase efektivnější. V první půli jsme nehráli špatně, jak napovídá výsledek. Po změně stran už se hrálo nahoru a dolů. Vyhrály zkušenosti a efektivita. Kluci to odmakali, mám z toho dobrý pocit,“ byl přes nepříznivé skóre 2:5 spokojen přerovský trenér David Rojka.

Rostislav Sobek naopak viděl přes výhru na hře svého týmu nedostatky.

„Potřebovali jsme si vyzkoušet na tréninkovém hřišti, co v nás zůstalo a co vyprchalo. Bylo vidět, že mezihra byla špatná, spíš jsme se prosazovali individuálně po křídlech a po jednoduchých akcích. Nic z toho nevyplývá, sezona je ještě daleko, chyběla nám osa zkušených hráčů,“ zmínil Sobek.

Ten se na jarní část sezony těšil, příprava vypadala slibně, což avizovali i Přerované.

„Může to teď říct každý, ale my jsme ten kádr v přestávce opravdu doplnili, v přípravě jsme porazili všechny divizní soupeře, byli jsme na soustředění na Valašsku. Vše vycházelo. Měli jsme odstup od sestupových pozic, na soutěž jsme se těšili. Stalo se to, co se stalo. Na prvním místě je zdraví, ať se zamezí rozšiřování nemoci,“ má jasno Rostislav Sobek.

Přerovská Viktorka pokračuje ve vysokém tempu přípravy. Po triumfu 8:3 v Beňově přišla porážka, která však pro Přerovany není až tak podstatná. Už v sobotu hostí Viktorie 1. HFK Olomouc.

„Naším primárním úkolem je zkoušet mladé hráče. Máme na to teď prostor. V kádru mám asi deset devatenáctiletých kluků. Od toho máme přáteláky, aby se otrkali, zvykli si na mužský fotbal a buď s námi zůstanou, nebo je někam v létě pošleme,“ uzavřel kouč David Rojka.

1. FC Viktorie Přerov – FK Nové Sady 2:5 (0:3)

Branky: Chuda, Kocian z pen. - Žďánský 2, Marčík 2, Pošusta.

Přerov: Kvapil – Kratochvíl, Koplík, Kocian, Caletka – Sedláček, Zimčík – Kaďorek, Blažkovský, Otáhal – Jaich. Střídali: Koudelka, Janský, Cagášek, Krejčíř, Masný, Bernard, Jaš, Chuda, Ondrouch. Trenér: David Rojka.

Nové Sady: Zbořil – Kovář, Krátký, Popelka, Škrabal – Sobek, Nguyen – Pošusta, Žďánský, Marčík – Drábek. Střídali: Šarman, Filípek, Kirschbaum. Trenér: Rostislav Sobek.