„Je to teprve začátek sezony, máme sice doma dvě porážky, ale něco si k tomu řekneme. Každý musí začít u sebe. Musíme tomu dát víc. Hrajeme pěkně na pohled, ale v krizových situacích naše chování není takové, jaké by mělo být,“ všiml si kouč.

Co se Rojkovi nelíbilo? Diametrálně odlišný výkon v první a druhé půli obou divizních utkání. V té druhé jeho svěřenci upadají do křeče, dělají chyby a inkasují lacinné góly.

„Opakuje se to už několikátý zápas. Něco je špatně a musím přijít na to, co to je. Já na to ale určitě přijdu,“ věří ambiciózní trenér.

V utkání proti Novým Sadům, kde je Rojka de facto doma a jde tedy pro něj vždy o speciální souboj, vyfasoval i žlutou kartu za protesty směrem k rozhodčím. Emoce na uzdě držel během zápasu těžce.

„Nechci se moc vyjadřovat k výkonu rozhodčích, ale opět to nebylo podle mých představ,“ přiznal po utkání.

Kromě dle něj přísného vyloučení útočníka Davida Kašpárka se Davidu Rojkovi nelíbilo více věcí. „Na konci nastaví čtyři minuty? To je pro mě výsměch. Měl nastavit osm nebo sedm,“ kroutil kouč hlavou.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

To hostující lodivod Rostislav Sobek byl s výkonem sudích spokojen. „Musím říct, že i když tady byly nějaké nesouhlasné projevy směrem k rozhodčím, za mě ten zápas zvládli,“ zmínil.

Závěrem ale i David Rojka přiznal: „Mají to těžké, je jich málo. Jsou takoví, nechci říct připos…., ale nepískají dobře. Ale nechci to házet na ně. My jsme si ten zápas prohráli sami vlastními chybami,“ uzavřel bývalý útočník Sigmy Olomouc či Mladé Boleslavi.

