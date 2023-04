„V Holici jsem byl už rok a půl a jak z osobního, tak i z týmového hlediska už to nebylo ono. Cítil jsem, že potřebuji nějakou změnu. Do toho mě oslovil pan trenér Tököly, a tak jsem se rozhodl, že to zkusím. Z týmu cítím ambice i kvalitu," říká donedávna Holičák a nyní už Šumperák.

„V prvním poločase jsme byli lepší, ale nedostávali jsme se do vyložených šancí. Měli jsme sice nějaké náznaky a standardky, ale nedohráli jsme to. Do druhé půle jsme pak vstoupili výborně a vypracovali si asi tři, čtyři vyložené šance. Já sám jsem měl jednu, možná i dvě. Ale bohužel jsme to neproměnili," hodnotil zápas po jeho skončení.

„Poslední půlhodinu se zápas už jen dohrával. Nic vážného ani na jedné straně nevzniklo. Bod je tak sice dobrý, ale určitě jsme měli i na tři. Mohli jsme se trošku odpíchnout od spodu," dodal ještě.

FOTO: Šumperk byl v Holici lepším týmem. Gól však nedal, a tak se body půlí

On sám se pak chvíli op začátku druhého poločasu mohl stát hrdinou. Po Strnadově přihrávce se totiž nejlépe zorientoval ve vápně a vypálil. Míč vyslaný z jeho kopačky však pouze rozezněl břevno Nakládalovy brány.

„Je to škoda. Patrik hodil míč krásně pod sebe mezi penaltu a velké vápno, já jsem si ho tam našel a chtěl střílet na zadní tyč. Bohužel jsem to ale zvedl moc. Mrzí mě to. Měl jsem zakončovat lépe," sypal si popel na hlavu.

A jelikož se pro tohoto 20letého borce jednalo o speciální zápas, nemohly stranou zůstat různé hecovačky s bývalými spoluhráči. „Dávali jsme si samozřejmě vědět. Hlavně s Davidem Pavelkou, ale i s ostatními. Něco jsem v kabině za výhru i vypsal, ale nevyšlo to. Je to škoda. Mrzí mě to, ale jdeme dál," říká s lehkým povzdechem.

Fotbalisté Velkých Losin vezou výhru ze Zábřehu. Na jaře ještě neprohráli

Kromě již výše zmíněného břevna měl Nováček ještě pár šancí na rozhodnutí zápasu ve prospěch svého celku. „Byly to spíš takové pološance. V prvním případě mi na poslední chvíli skočil do rány Honza Kadlec a v tom druhém jsem si míč zbytečně dlouho rovnal na noze, až jsem o něj přišel," popisoval s lehce hořkým úsměvem na rtech.

Nyní nás ale čekají další důležité zápasy v Holešově a doma se Všechovicemi. Chceme z nich urvat co nejvíce bodů a věřím, že už brzy se nám bude dýchat lépe," dodal ale na závěr s bojovností a sebevědomím v hlase.

Zdroj: Deník/David Kubatík