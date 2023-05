Do sítě strážené Martinem Kreizlem se pak trefil ve čtrnácté a 23. minutě. „Oba góly byly poměrně dost podobné. První padl po dlouhém autu, kdy jsem měl dobrý výběr místa a trefil pravačkou odražený balon na vzdálenější tyč. Při tom druhém dával Pavel Kucharčuk míč pod sebe na Aleše Ruse, který mi to přihrál na kraj malého vápna a já už jen zakončil," popisoval, jak k tomu vlastně došlo.

Na gól jsme vyloženě čekali

I po změně stran to pak dlouho vypadalo, že se nic nezmění a Olomoučané si domů odvezou tři body. V 78. minutě však začal ohromný obrat. První ze svých dvou gólů vstřelil Petr Linet, o šest minut později přidal druhý z pokutového kopu, o minutu později dostal stopku po druhé žluté kartě novosadský Bažant a v 88. minutě poslal domácí do senzačního vedení 3:2 Miloš Šidlík.

Csaplárova past, penalta i červená. Nové Sady v Šumperku dojely na nekázeň

„V druhé půli jsme, z mého pohledu, možná až čekali na gól. Nechtěli jsme hrát moc dopředu a většinu času hráli bez míče. Sice jsme až do 78. minuty soupeře k ničemu nepustili, ale pak přišel první gól, červená karta a penalta a za chvíli i gól na 2:3. V tu ránu bylo prakticky po zápase," lomil rukama.

„Nemyslím si ale, že jsme to podcenili. O soupeři jsme věděli, že na jaře prohrál pouze dvakrát a je tedy ve skvělé formě. Spíš bych řekl, že jsme podlehli nějakému pohodlí, kdy jsme už nechtěli nikam spěchat," dodal ještě.

Rychle to dostat z hlav

V příštím kole budou Sadaři doma hostit sedmý celek tabulky z Holešova. Borci z Kroměřížska však také nebudou zrovna jednoduchým soustem, vždyť na jaře z devíti zápasů pětkrát vyhráli, jednou remizovali a mezi své skalpy mohou hrdě počítat celky, jakými jsou béčko brněnské Zbrojovky, Šternberk nebo Baťov.

V kabině si z něj dělali srandu. David Kuba se dočkal divizní trefy

„Musíme to teď co nejrychleji dostat z hlav a co nejlépe se připravit na víkend. Nebudeme mít ale nějaké speciální tréninky. Budeme se připravovat naprosto standardně, tak jako na každé jiné utkání. Očekávám podobný zápas, jaký jsme hráli u nich. Bylo to tehdy hodně důrazné a s fotbalem to mělo společného jen pramálo," uzavřel Dominik Opatřil s poukazem na podzimní zápas, který borci z olomouckého sídliště zvládli nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 po brance Adama Marčíka.