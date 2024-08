Bitva dvou trenérů, kteří si prošli profesionálním fotbalem byla téměř celou první půli bezbranková. V závěru poločasu však favorit z Hranic dvakrát udeřil.

„Začátek nám vyšel, ale v posledních minutách jsme inkasovali dva góly po chybách. Obránce podskočil míč a nahráli jsme soupeři na gól. Jinak jsme ale byli aktivní, napadali nahoře. Sráželo nás ale hodně nepřesností a nedokázali jsme řešit situace ve finální fázi,“ litoval trenér Nových Sadů Josef Mucha.

Přitom nechybělo moc a do šaten se šlo za remízového stavu. „Měli jsme po signálu z rohu šanci na 1:1, místo toho jsme z protiútoku inkasovali na 0:2,“ litoval.

Hranice navíc po změně stran už po sedmi minutách přidaly třetí gól. Podruhé v zápase se prosadil Olawunmi a zdálo se být hotovo.

„Mohli jsme se dostat do vedení už dříve, je ale důležité, že se nám to povedlo. O poločase jsem říkal, že nic není hotovo, upozorňoval jsem na to. Po třetí brance to vypadalo, že utkání dohrajeme v poklidu, ale zranil se nám obránce a museli jsme přeskupit rozestavení a dostávali se pod tlak z centrů. Měli bychom to dohrát zkušeněji a lépe,“ popisoval Matušovič.

Hotovo totiž nebylo. Čtvrthodiny před koncem vykřesali domácí naději. Nové Sady snížily a v 87. minutě dokonce na rozdíl jediné branky.

„Jsem rád, že kluci nesložili zbraně. Dostali jsme se do šancí a v závěru sahali po bodu, protože jsme měli vyloženou šanci. Posledních patnáct minut jsme tlačili. Celkově jsme sehráli s favoritem vyrovnaný zápas, s čímž můžeme být spokojeni. Myslím, že jsme si bod zasloužili,“ říká Mucha.

„Splnili jsme úkol a získali tři body. Byl jsem hlavně zvědavý, co uvidím na hřišti a jak kluci přenesou do hry to, co po nich vyžaduji a jak se chceme prezentovat. Hrajeme jiným stylem, než bylo v Hranicích zvykem. Byla tam bojovnost a tyhle základní věci. Systémově pak střídavě oblačno. Celkově byl zápas vyrovnaný, ale příležitostí jsme měli více,“ řekl Matušovič, který tak prožil vítěznou premiéru na hranické lavičce.

Nové Sady tak zůstaly na jednom bodu. „Ale naše výkony se lepší zápas od zápasu a věřím, že je otázka času, kdy začneme sbírat body,“ doufá Mucha.

Svátek fotbalu. Do Hranic míří Zlín

Hranice jsou na sedmi bodech a těší se na MOL Cup proti Zlínu, který hrají doma už v úterý. „Bude to svátek nejen pro hráče, ale pro celé město. Uznáváme sílu soupeře, ale jsou to lidé jako my. Postavíme to nejsilnější, půjdeme si to s nimi rozdat a budeme chtít uspět. Výhoda je, že oni musí,“ hlásí Matušovič.

FK Nové Sady - SK Hranice 2:3 (0:2)

Branky: 77. Raška, 87. Šebora - 38. Červenka, 43. a 52. Olawunmi.

Rozhodčí: Ganaj - Novák, Slaný. ŽK: Kofroň, Foldyna, Rus, Andreev, Krátký - Kundrát, Jasenský, Cagaš, Koláček, Riedl. Diváci: 252.

Nové Sady: Kofroň - Kirschbaum, Raška, Ambrož (73. Dokoupil), Němeček (73. Macháň) Nguyen (81. Šebora), Foldyna (61. Krátký), Fládr, Rus, Šmíd (61.Pytlíček), Andreev. Trenér: Josef Mucha.

Hranice: Tomečka - Vavřík, Cverna (73. Komárek), Jasenský, Kundrát, Olawunmi, Červenka,Cagaš, Koláček, Šidlík (79. Kuchař), Riedl. Trenér: Miroslav Matušovič.