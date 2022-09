„Těžko se mi to hodnotí, protože cítím zklamání. Myslím, že jsme rozhodně nehráli špatně a za stavu 2:2 jsem skutečně cítil, že na to máme. Měli jsme tam i šance, které jsme bohužel neproměnili. A soupeř nás za to pak jednoduše potrestal a udělil nám lekci z efektivity," říkal bezprostředně po zápase trochu sklesle Martin Krátký.

Gól byl už jenom bonus

Pro něho osobně se však naopak jednalo o velké vítězství. Po téměř půlroční absenci totiž nastoupil do zápasu teprve podruhé, když o poločase vystřídal Sobka. A po pouhých patnácti minutách hry to byl on, kdo srovnal skóre na 2:2 a dal tak svým spoluhráčům naději na body.

„Byl jsem hlavně rád, že jsem mohl nastoupit. No a ten gól byl už vlastně jenom bonus. Přemýšlel jsem, komu přihrát, ale nikoho jsem neviděl. Tak jsem zavřel oči, vystřelil a padlo to tam," smál se.

Věřím, že už to bude jen lepší

Jak ale sám přiznává, není pro něj vůbec jednoduché dostat se po tak dlouhé době zpátky do formy, na kterou byl do té doby zvyklý. „Je těžké se od toho znovu dostat. Měl jsem dlouhou pauzu a ani těch tréninků jsem tolik neabsolvoval, abych nabral potřebné tempo. Věřím ale, že v příštích zápasech už to bude jenom lepší," neztrácí ale naději.

Nadstandardní podívaná se skvělou kulisou

Samotný zápas mezi Novými Sady a Šternberkem by ale mohl směle sloužit jako reklama na divizní soutěže. „Pro diváka to byla určitě nadstandardní podívaná. Hrálo se nahoru-dolů a přišla spousta velice zajímavých šancí. Jsme rádi, že se tady na Sadech diváci fotbalem baví," konstatoval.

A to nebylo vše. Atraktivní zápas by se totiž neměl skládat pouze z výkonů hráčů, ale také z výkonů fanoušků. A nutno dodat, že ani tady se nezahálelo. Oba celky totiž měly u hřiště svůj kotel, a tak bylo o správnou atmosféru postaráno a jednalo opravdu o derby s velkým D.

„Ze Šternberka přijel kotel a naši fanoušci se nenechali zahanbit. Naopak nás podporovali po celý zápas, za což bych jim chtěl strašně moc poděkovat. V takové atmosféře se totiž hraje úplně jinak," pochvaloval si.

FOTO a VIDEA: Divizní derby na Nových Sadech ovládl Šternberk a jde do čela

Musím být hlavně fit

V příštím kole čeká novosadské fotbalisty cesta do Skaštic, které jsou na tom o čtyři nasbírané body lépe. V tabulce ale oba celky dělí pouhá jedna příčka. Pokud se tedy budou chtít svěřenci Rostislava Sobka udržet i nadále ve hře o vrchní příčky, měli by v obci na pomezí Olomouckého a zlínského kraje jednoznačně zvítězit.

A jak na tom vlastně v tomto utkání bude Krátký? „Uvidím, jak se mi v následujícím týdnu bude trénovat. Nesmím totiž průběh zranění úplně urychlit, aby se mi zase nevrátilo. Budu se tedy soustředit na to, abych byl dostatečně fit a zbytek už bude na trenérovi," uzavřel.