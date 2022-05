„Bylo to bojovné utkání v tempu se spoustou šancí. Vyhrál šťastnější tým. Ale byl to pěkný zápas,“ uznal po utkání hostující trenér Rostislav Sobek, který měl k některým verdiktům sudích výhrady.

Hlavní rozhodčí Martin Šafrán první žlutou ukázal v tradičně vyhecovaném souboji novosadskému Kucharčukovi ve 20. minutě. A napomenutí pak rozhodně nebylo jako šafránu. Naopak.

„Bylo to o metru rozhodčího. Nemyslím si, že všechno viděl tak, jak má. Ale nasadil nějakou laťku,“ pokrčil Sobek rameny. „Ten zápas byl vypjatý a někdy ohodnotil tvrdý souboj o míč žlutou kartou,“ naznačil kouč, že rozhodčí byl někdy hodně přísný.

Domácím se vůbec nepodařil vstup do utkání a nebýt brankáře Šustra, rychle by prohrávali 0:1. „Soupeře jsme zaskočili, na to nejsou u nich doma zvyklí. Myslím si, že je ze šlamastyky vytáhl brankář Šustr,“ všiml si Rostislav Sobek.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Naštěstí jsme se pak otřepali a začali hrát dobrý fotbal. Myslím, že pro nezaujatého diváka to byl fotbal se vším všudy,“ ohlížel se nově nejlepší střelec Kozlovic Lukáš Kaďorek.

Přešel míč brankovou čáru?

Domácí přeci jen šli v prvním poločase díky dvěma zvládnutým brejkovým situacím do slibného vedení 2:0. Nejprve se z dorážky prosadil Adam Galetka, po něm propálil hostujícího brankáře Kofroně Milan Kadlec. To byl ale první kontroverzní moment zápasu.

„Soupeř byl produktivnější a ujal se dvoubrankového vedení. Náš zkušený brankář si ale stojí za svým, že chytil balon ještě na čáře. Prý dal rychle ruce za míč a nějak se dotkl sítě, balon prý za čárou nebyl,“ řekl Rostislav Sobek.

„Viděl jsem, jak míč chytil za tyčkou a opírá jej pak o tyč. Že balon pak chtěl vytáhnout a hádat se, to chápu. Ale za mě gól,“ myslí si Lukáš Kaďorek, který stál v inkriminovaný moment poblíž. Z videozáznamu není patrné, jestli míč skutečně brankovou čáru přešel.

Po změně stran si ale domácí nepohlídali standardní situace. Po prvním rohu snížil v 64. minutě hlavou Pavel Kucharčuk. Vyrovnáno bylo o pět minut později. Po dalším rohovém kopu se odvrácený míč dostal k Opatřilovi, který se trefil dokonale – 2:2.

„O přestávce jsem viděl, že kluci nepropadají panice a nemíní ten zápas položit. A taky se to tak vyvíjelo. Za to musím hráče pochválit. Na půdě Kozlovic z 0:2 na 2:2, to se jen tak nevidí. Ukázalo to i naši současnou úroveň,“ chválil Sobek.

Červená? Jen na jedné straně

Další klíčový moment se stal v 78. minutě. Marek Kirschbaum ostře zajel Strašáka a za svůj zákrok viděl okamžitě červenou kartu. To rozdmýchalo emoce a také oslabilo novosadskou defenzivu.

„Metr rozhodčích neměl na utkání takový vliv. Až na konci rozdal rozhodčí červenou kartu nám a později domácím nikoliv. Přitom tam byl úder do našeho hráče oběma rukama s rozběhem,“ líčí Sobek.

V 82. minutě každopádně našel Strašák krásným dlouhým pasem Kaďorka, který rozhodl o triumfu Kozlovic 3:2.

„V hlavě už se mi honilo, jestli nesklapne Csaplárova past. Nakonec mi Straša dal výborný pas, jak by řekl Libor Žůrek, za beky. Já si to prvním dotekem stáhl a druhým poslal na bránu,“ popsal Lukáš Kaďorek svou sedmou trefu v sezoně.

V závěru skutečně Kamil Chudoba trošku vyprovokoval hostujícího Rostislava Sobka mladšího k reakci, po které Chudoba opět do soupeře strčil, ten se ale k zemi skácel velice ochotně a domácí záložník tak vyfasoval pouze žlutou kartu.

Kozlovice každopádně ukončily šňůru novosadské neporazitelnosti a samy se dotáhly na druhý Přerov, za kterým zaostávají nyní pouze o skóre.

Viktorce k výhře nepomohla ani nevídaná power play. Je rozhodnuto, tuší Rojka

FK Kozlovice – FK Nové Sady 3:2 (2:0)

Branky: 34. Galetka, 39. Kadlec, 82. Kaďorek – 64. Kucharčuk, 69. Opatřil.

Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Brázdil. ŽK: Guzik, Strašák, Řehák, Smékal, Chudoba, Šustr – Kucharčuk, Krátký, Kofroň, Rus, Sobek ml. ČK: 78. Kirschbaum. Diváci: 395.

Kozlovice: Šustr - Kadlec, Kostka, Řehák, Kyselák – Kaďorek, Skopal, Strašák (84. Galus), Smékal, Guzik (74. Chudoba) – Galetka (89. Vogl). Trenér: Rolinc.

Nové Sady: Kofroň – Hirsch, Kirschbaum, Popelka, Opatřil – Fládr, Rus – Krátký, Kucharčuk, Žďánský – Drábek. Trenér: Sobek.