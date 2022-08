„Šli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát a znovu rozjet vítěznou sérii, kterou jsme měli v jarní části krajského přeboru. To se nám povedlo přímo znamenitě a musím kluky pochválit za abnormálně výborný výkon," zářil po zápase štěstím a dobrou náladou jeden z tvůrců skvělého šternberského vstupu do sezony David Lošťák.

Ten nastřílel v zápase do holické sítě hned tři branky. Nejprve během pouhých devíti minut otočil vývoj skóre z 0:1 na 2:1 a nakonec v 72. minutě dodal výhře potřebné razítko v podobě čtvrtého přesného zásahu.

„První gól padl díky odraženému míči po rohu. Gólman tam toho příliš neviděl a jeho pozice nebyla z těch nejsnadnějších. U druhého se jednalo o ránu z voleje a bylo to buď a nebo. Naštěstí pro nás ale míč skončil pod břevnem a tudíž to dopadlo dobře. No a ten třetí? To už byla taková třešnička na dortu, která mi už párkrát vyšla i v kraji," popisoval skromně své gólové úspěchy.

Máme na přední příčky

Šternberk po suverénním ovládnutí krajského přeboru a s ním spojeném postupu do divize nezaznamenal úplně nejlepší letní přípravu, která vygradovala vypadnutím z MOL Cupu už v předkole na hřišti Dolan, které se v uplynulém ročníku nejvyšší krajské soutěže udržely jen tak tak.

Mnoho fanoušků tak mohlo být na pochybách, jak se bude svěřencům Davidova otce Ivo Lošťáka dařit nadále a zda náhodou nezopakují situaci z před čtyř let, kdy ihned po postupu spadli zase zpět.

Po skvěle zvládnutém prvním kole to ale s nimi znovu vypadá poměrně nadějně. „Myslím si, že pokud budeme i nadále předvádět takové výkony, jako jsme předvedli dnes, tak se vůbec nebojím toho, že bychom v tabulce zůstali někde dole nebo ve středu. Máme na to, abychom se mohli bít o ty nejvyšší příčky," řekl se sebevědomým výrazem v očích.

Fotbal by dostal přednost

Co se týče samotného Lošťáka, tak ten bude mít sezonu ještě o něco náročnější než jeho spoluhráči. Hraje totiž kromě fotbalu ještě futsal za tým SK UP Olomouc, se kterým v uplynulé sezoně zaznamenal obrovský úspěch v podobě postupu do nejvyšší české soutěže.

„Bude to stoprocentně dost složité, protože většina týmů tam je z Čech a cesty na zápas tak budou trvat minimálně tři hodiny. Skloubit to dohromady bude určitě dost těžké. Všichni v týmu, včetně mě, to ale máme nastaveno tak, že pokud se bude krýt fotbal s futsalem, tak upřednostníme fotbal," uklidnil na závěr všechny šternberské podporovatele.