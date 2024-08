„Zápas byl dost fyzicky náročný a rozhodně to pro nás byla dobrá prověrka. S těmi divizními se to nedalo vůbec srovnávat a je to nejen pro mě obrovská zkušenost," dodal.

V novinách to vypadá lépe

Holičtí fotbalisté drželi se svým vysoce favorizovaným soupeřem krok až do 32. minuty, kdy se krásným gólem z nějakých 25 metrů prezentoval Maročan Zakaria El Azzouzi. Míč po jeho ráně nejdříve dlouho směřoval nad Spálenkovo břevno, poté ale začal velice prudce padat a holický gólman mohl nakonec pouze pokrčit rameny a začít tahat míč ze sítě.

„To byla škoda. Musím k tomu ale říct, že Petr do té doby zneškodnil spoustu šancí. Po tom gólu z nás ale jako by paradoxně něco spadlo a dokázali jsme si také něco vytvořit. Jen škoda, že z toho nepadl žádný gól," okomentoval tuto situaci a dodal: „Kdyby nám někdo před zápasem řekl, že budeme hrát 50 minut proti deseti, asi bychom od toho čekali trochu víc. Když se pak ale někdo podívá do novin na výsledek 0:2, tak si řekne, že to asi z naší strany bylo dobré."

Je to o kondici

Skopalův příbeh v tomto zápasu je o to zajímavější v tom, že ještě donedávna působil v celcích, kde by si o takovéto konfrontaci mohl nechat jenom zdát. Vydal se totiž do studovat strojní inženýrství na brněnské VUT a jelikož je troubský patriot, zůstal za ně hrát.

Po nějaké době však, jak sám říká, pocítil potřebu nového impulsu, a tak to zkusil v Brodku u Přerova hrajícím krajský přebor. Ztama už to pak byl pouze krok do Holice, kde se právě střetnul s těmito druholigovými velikány.

„Byl to určitě velký skok. Vždyť ještě nedávno jsem jezdil na zápasy do Potštátu, Vlkoše, Skaličky a tak podobně. Myslím si ale, že je to zejména o kondici a když člověk pro to skutečně něco dělá, tak se to zvládnout dá," usmívá se.

„Kdyby mi to však před rokem někdo řekl, že si zahraju s Vyškovem, určitě bych mu nevěřil. Velice děkuji jak Brodku, tak i Holici, která si mě ztama vytáhla. Teď jsem spokojen s tím, že tady mohu být a udělám všechno pro to, aby to takhle šlo dál," dodal hned na další nádech.

Mohl za to termín?

Jak už bylo zmíněno v pozápasové reportáži, takovou menší kaňkou na celém tomto zápase mohl být počet příchozích diváků. Na stadion, který byl v roce 2003 postaven pro potřeby druhé ligy a oplývá kapacitou necelých 3000 míst, dorazilo dle oficiálního zápisu pouhých 235 návštěvníku. Když se pak člověk podíval pozorněji, mohl zjistit, že skutečná čísla budou ještě na nějakých nižších hodnotách. Na to má však Skopal svou teorii.

„Také jsem čekal diváků trochu víc. Možná ale hrál roli i termín úterý v 17.30. Myslím si, že za normálních okolností by tady přišlo hodně fotbalistů, v tento čas ale mají ostatní týmy často tréninky," přemýšlí. „Buďme ale rádi alespoň za ty lidi co přišli. Škoda, že jsme nedali tu branku, aby nám mohli zatleskat," doplňuje svou úvahu.

Zpátky do reality

Velký den pro holický fotbal je ale pryč a bude potřeba, aby svěřenci trenéra Petra Večeře znovu přepnuli do módu divize, novým názvem 4. ligy. Po úvodních třech zápasech totiž mají na svém kontě jednu výhru nad Skašticemi, bezbrankovou remízu s městským rivalem z Nových Sadů a prohru s jedním z favoritů soutěže z přerovských Kozlovic.

Nyní, konkrétně v sobotu 24. srpna, své kroky nasměrují do Holešova, který zatím nasbíral dvě výhry nad Bzencem a Kvasicemi a nestačil pouze v minulém kole na Slavičín. „Doufejme, že nás dnešní výkon povzbudí. Teď jsme byli rádi za důležitou sobotní výhru proti Skašticím a nyní nám nezbývá nic jiného, než se soustředit na Holešov, odkud si budeme chtít odvézt tři body. Pro to uděláme maximum," slíbil všem holickým příznivcům na úplný závěr Jiří Skopal.