Ten se ve 30. minutě zasloužil z novosadské strany alespoň o vyrovnání, když si parádním způsobem počkal na přihrávku, pohlídal si domácí ofsajdovou past, potáhl si míč směrem k brance, zády si pohlídal svou pozici před dotírajícím obráncem a poslal míč do sítě okolo vyběhnuvšího gólmana Vojtěcha Nakládala.

Celkově se jednalo o jeho třetí gól, který vstřelil z pozice defenzivního záložníka. Navíc i přesto, že nastoupil do pouhých osmi zápasů. Všechny dal v posledních třech kolech. Nejdříve dal veledůležitý gól na hřišti Všechovic, kde jeho tým zvítězil po přestřelce 6:5, poté přispěl k domácí demolici Baťova v poměru 5:0 a nakonec tedy i k remíze v olomouckém derby.

„Pro mě to bylo těžké. Tři čtvrtě roku jsem trávil v Americe a byl jsem vůbec rád, že jsem dostal příležitost uchytit se v divizním manšaftu. Mohu děkovat pouze kabině a trenéru Sobkovi za to, že mi tu příležitost vůbec dali. Mé výkony pak už byly odrazem toho všeho. Rozhodl jsem se totiž, že to co dostávám, budu týmu i vracet," popisuje skromně.

Toto skvělé zakončení sezony mu tak jistě zvýší sebevědomí do té další, která začne už poměrně zanedlouho, na začátku srpna. „Je to tak. Jak už jsem ale řekl, není to pouze o jednotlivci, ale hlavně o celku. Musíme prostě mít do další práce chuť všichni," říká odhodlaně.

A kdy se ze zprvu nenápadného hráče začala stávat výraznější osobnost úspěšného divizního týmu? „Lámat se to začalo, když si trenér všiml, že se mi daří jako defenzivnímu záložníkovi. Poprvé jsme to tak zkusili proti Zbrojovce. Zápas se mi povedl a začal jsem se pomalu dostávat do pohody. Důležitá byla i podpora manšaftu," vysvětloval.

Daří se ale celkově i Novým Sadům. Podruhé v řadě totiž skončily v divizní tabulce na čtvrtém místě a letos si ještě navíc o dva body vylepšily loňský, dosud nejlepší výsledek v novodobé historii klubu.

Předtím klub samozřejmě takové výsledky neměl. Vpřed nás ale žene chtíč podívat se jednou třeba i do MSFL. Ten máme snad všichni a nutí nás na době stále pracovat. Navíc si myslím, že máme skvěle věkově složený tým. My mladší můžeme brát zkušenosti od starších, kteří už hráli někde výš. Tím obrovským způsobem roste celý tým," uzavřel Denis Faris Kubušek.

Zdroj: Deník/David Kubatík