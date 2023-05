Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

V minulém utkání se David Kuba trefil poprvé v divizi, hned zápas nato přidal další dva góly. „Jsem rád, že se rozstřílel,“ pousmál se kouč Ivo Lošťák.

Nejprve poslal svůj tým do vedení po centru Zifčáka, který Koutek vrátil do malého vápna. Následně Kubovi chvíli před přestávkou připravil míč David Lošťák a Kuba vrátil Šternberku vedení (2:1).

Mezitím byl totiž také u inkasované branky, když fauloval ve vlastním vápně a Kasala z penalty srovnal.

„Byla to hodně sporná situace, takových zákroků je v zápase milion. On tyhle souboje takhle hraje, vyčítat mu nic nebudu, je to taková penalta, nepenalta. David byl v utkání u všeho podstatného,“ hodnotil Lošťák.

Právě první střelec domácích předvedl v utkání ostré zákroky, ale viděl pouze žlutou kartu, i když podle hostů utkání dohrát neměl.

„Zápas se pro nás vyvíjel dobře, ve druhé půli jsme měli šest situací, které jsme měli dohrát, ale nepovedlo se,“ litoval trenér.

Už to vypadalo, že Šternberk dokráčí k dalšímu vítězství. Jenže dvě minuty před závěrečným hvizdem podle nich otočil sudí faul na polovině hřiště. Centr do vápna dokázali Šternberští odvrátit, ale následně propálil klubko hráčů Zůbek a srovnal na konečných 2:2.

„Nechci se k rozhodčím vyjadřovat, nikdy jsem to nedělal, ale tak naštvaný jsem dlouho nebyl. Každopádně je to na videu, ať si udělá každý obrázek sám,“ řekl Lošťák.

„Já jsem ale tentokrát i špatně vystřídal, protože jsem měl na hřišti nechat Davida Kubu. Hrál výborné utkání, ale byly tam na něj ostré zákroky, tak jsem ho chtěl nechat odpočinout. Kdyby na hřišti zůstal, asi by gól nepadl, protože jej vstřelili z prostoru, kde by byl on. Do této doby jsme ale Bzenec k ničemu nepustili a tímhle se dostali poprvé do našeho vápna,“ dodal.

Šternberk je tak v tabulce třetí, na druhé Kozlovice ztrácí tři body, na vedoucí Slavičín osm. Slavičín má ale odehráno o utkání víc. Tři kola před koncem drží bronzovou příčku před béčkem Zbrojovky Brno o šest bodů.

„Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme hrát až do posledního kola o čelo tabulky, tak si poklepu na čelo. Je jen škoda, že jsme některé zápasy ztratily před koncem jako na podzim v Kozlovicích a na jaře v Holešově, mohli jsme už mít jisté třetí místo,“ uzavřel Ivo Lošťák.

TJ Bzenec - FK Šternberk 2:2 (1:2)

Branky: 33. z pen. Kasala, 88. Zůbek - 22. a 41. D. Kuba.

Rozhodčí: Landsman - Mach, Tomanec. ŽK: Kasala, Žák - Drmola, Koutek. Diváci: 132.

Šternberk: Kopřiva - D. Lošťák (86. Vašička), M. Kuba, Drmola, Zifčák, Tögel, Koutek, Hustý (78. Sedláček), D. Kuba (67. Zvědělík), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.