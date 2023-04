„Neskutečné, co předváděli,“ kroutil hlavou trenér Všechovic Lubomír Kubica. „Myslím si, že Kozlovice to nemají zapotřebí, aby jim takhle pomáhal rozhodčí. Je to výborný tým, je tam, kde je, ale nevím, proč to takto gradovalo,“ neskrýval rozhořčení.

O co šlo? Hlavně o momenty z prvního poločasu. Tatran šel překvapivě do vedení 1:0. Kozlovickou nedůslednost v defenzivě potrestal přesnou střelou Martin Helešic. A dle názoru hostů měly Všechovice o chvíli později zahrávat penaltu, když se stoper Kostka ve skluzu lehce dotkl míče rukou.

„Když nepískne ruku na penaltu v prvním poločase a řekne mi, že to ruka nebyla, a potom dostaneme druhou žlutou kartu za ruku, kdy hráč podklouzne? A to se nevyjadřuji k dalším rukám,“ nechápal Lubomír Kubica.

Domácí totiž v první půli dokázali (nutno říct, že zaslouženě) vyrovnat Voglem a v samotném závěru poločasu se odehrála klíčová situace celého zápasu.

Velezkušený stoper Všechovic Tomáš Richter nešikovně sáhl rukou do kličky domácího Skopala. Protože o pět minut dříve vyfasoval žlutou, druhé napomenutí znamenalo předčasný odchod do sprch. Sudí v tomto případě nejspíš viděl v počínání obránce úmysl.

„Ruka tam byla, ale rozhodčí si možná neuvědomil, že Richter už má žlutou kartu. Bezprostředně po ruce jsem viděl, jak sudí sahá pro žlutou, pak už ho to možná mrzelo. To ovlivnilo zápas, Richter je jedním z jejich nejlepších hráčů,“ uznal kozlovický lodivod František Rolinc.

„Od fanoušků hostů jsem slyšel, že jsme to měli jakoby cinknuté. Já bych to tak neviděl. Každý má právo si to sám zhodnotit, mně se ale výkon rozhodčího zdál celkem objektivní. Nerad hodnotím výkon rozhodčího, on ty góly nedal, ani je nezavinil,“ zůstával Rolinc klidný.

Hranický talent ze Sigmy o sobě dal vědět gólem. A chválí fanoušky

Využitá přesilovka

Jeho tým přesilovku přeci jen využil. V 60. minutě se po rohu hlavou prosadil Adam Galetka. Domácí si ale museli až do konce dávat pozor na všechovické výpady a o tři body se ještě báli. V závěru navíc přišel na řadu další sporný moment.

„V závěru jdeme sami na brankáře a písknou nám ofsajd, který nebyl. Rozhodčí dnes obrovské zklamání,“ zopakoval Lubomír Kubica.

Pravdou je, že záběr kamery inkriminovaný moment nezachytil a domácí brankář Obzina tak či tak dobře vyběhl a šanci Všechovic by zhatil.

„Chápu, že jsme byli podrážděni, když rozhodčí pískal, jak pískal, ale my to musíme v hlavách ustát a nehádat se s ním. Pak nám to uškodilo,“ přiznal všechovický trenér.

„Za druhý poločas musím mančaft pochválit za obrovské nasazení a vůli. Při troše štěstí, kdyby padl gól, bylo by to veselejší,“ dodal Kubica.

Před výkonem protivníka nakonec smekl také domácí kouč Rolinc. „Koho bych měl mít lépe načteného než Všechovice, důvěrně je znám. Myslel jsem, že to bude celkem jednoduché utkání, protože kvalita je na naší straně. Musím ale pogratulovat soupeři k odvedenému výkonu. Rval se statečně,“ řekl.

„Kdybychom proměnili vypracované šance, vedli 2:0, 3:0, průběh utkání by byl úplně jiný. Zatím nám to tam nepadá, i v Holešově jsme byli rádi za hubených 1:0,“ uzavřel František Rolinc.

FK Kozlovice – Tatran Všechovice 2:1 (1:1)

Branky: 29. Vogl, 60. Galetka – 9. Helešic.

Rozhodčí: Cieslar – Bělák, Matulík. ŽK: Strašák, Kostka, Střelec – Nehyba, Bezděk, M. Lasovský. ČK: 45+4. Richter (po 2. ŽK). Diváci: 295.

Kozlovice: Obzina – Kozák, Kostka, Kyselák, Kaďorek, Strašák, Galetka (80. Střelec), Vítek, Skopal, Olšanský (58. Nekuda), Vogl (80. Niesner). Trenér: F. Rolinc.

Všechovice: Machalický – Adamčík, Richter, M. Lasovský, Skácel, Helešic (36. D. Rolinc), L. Lasovský (63. Bezděk), Nehyba, Orava, Rak (75. Holub), Kuchař. Trenér: Kubica.