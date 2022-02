Ten má na svém kontě dokonce i jeden prvoligový gól, který vstřelil v sezoně 2012/13 Jablonci. To Fall věřil, že má před sebou zajímavou profesionální kariéru. „V Africe si myslíš, že jsi velký fotbalista, hvězda, ale pak vidíš, že to tak není,“ prozradil dříve v rozhovoru pro Deník.

V Brně tehdy odehrál jedenáct utkání. Vzhledem k muslimské víře pak držel během letní přípravy Zbrojovky ramadán, i proto se těžko do prvoligového kádru prosazoval. Poté hostoval v Mostě a Třebíči, aby v roce 2016 zakotvil na pět sezon v Líšni.

V brněnském celku se stal výraznou osobností zálohy, dokonce dostal v klubu na starost péči o trávník a zázemí stadionu. Nyní na podzim však už hostoval v Blansku hrajícím MSFL.

Teď ho druholigová Líšeň do konce sezony posílá překvapivě do Kozlovic. „Do Líšně jsem z agentury přivedl Davida Machalíka. Bavil jsem se s majitelem o hráčích, kteří půjdou v zimě na hostování. A on zmínil jméno Lamiho Falla. Okamžitě jsem věděl, že ho chci přivést. Je to náhrada za Martina Krále, který nám oznámil, že končí,“ přiblížil kozlovický lodivod Vlastimil Chytrý.

Bratr reprezentačního asistenta Jiřího Chytrého využil coby hráčský agent (a zároveň divizní kouč celku z Přerovska) pracovních kontaktů a nadstandardního vztahu s předsedou SK Líšeň Karlem Hladišem.

„Přivádím mu tam spoustu hráčů. Takže jsme se domluvili, že přebíráme jen část Lamiho platu. Samozřejmě bychom na celou částku nedosáhli. Nahrazuje v rozpočtu plat Martina Krále,“ prozradil Vlastimil Chytrý.

Kouč zároveň přiznává, že dojít k vzájemné dohodě bylo přeci jen složitější. „Je to hráč, který hrál i první ligu. Těch schůzek jsme měli několik. Nakonec jsem ho přesvědčil. Líbil se mu areál, zná se třeba s Petrem Nekudou, se kterým působil ve Zbrojovce. Dostal pozitivní reference a nakonec sám přemluvil majitele Líšně, aby ho do Kozlovic uvolnil,“ řekl trenér Kozlů.

Lamine Fall (v červeném).Zdroj: SK Líšeň/Martina Šperková

Další posily?

Kromě nutnosti nahradit bývalého kapitána a defenzivního záložníka Martina Krále bylo pro Chytrého prioritou přivést gólmana. To se podařilo – přišel bývalý ligový brankář Zbrojovky Martin Šustr. Ten coby jednička Vyškova nečekaně skončil ve druhé lize.

Kozlovice ulovily ligového gólmana: Vzhledem k rodině to dávalo smysl

Svou roli zde opět sehrály kontakty hráčského agenta. „My se známe osm let. Vytáhl jsem ho do Kroměříže, kde jsme spolu působili. Pak jsem si jej podepsal i do hráčské agentury. Náš vztah je trošku jiný, než pouze hráč – agent. Vysvětlil jsem mu situaci, že je důležité, aby se hlavně vrátil do herní a psychické pohody. Peníze šly stranou,“ nastínil Chytrý, že v tomto případě šlo o méně náročné vyjednávání.

Nemělo by jít o poslední kozlovické posily ze třetí či druhé ligy. Trio mladých hráčů z MSFL by k Přerovu zamíří z B-týmů Sigmy Olomouc a Baníku Ostrava. Ve hře je i další akvizice z druholigového Vyškova.

Kozlovice tak každopádně dávají jasný signál zejména ambiciózním Hranicím. Ty taktéž během zimy posilují o elitní třetiligové borce a nezajímá je nic jiného než postup do MSFL.

„Jsem rád. Už z podzimní části jsem měl dobrý pocit. S tím, jak se prezentoval také Přerov, Valmez nebo třeba Vsetín. Pro diváky bude soutěž jen atraktivní,“ zamyslel se Vlastimil Chytrý.

„Je dobře, že těžkých utkání bude víc. I na klucích vidím, že k takovým zápasům přistupují s větším nasazením. Hlavně chceme, aby do Kozlovic chodilo na zápasy co nejvíce lidí. Proto je super, že i ostatní posilují. My se snažíme, abychom ostatní přetlačili a soutěž vyhráli my,“ uzavřel kouč.

