Fotbalový Šternberk zvládl utkání s Holešovem poměrem 2:1. První půle přitom nebyla podle představ, ale po změně stran přišla změna a obrat, který znamená třetí vítězství v řadě.

FK Šternberk | Foto: Marian Jurkulák

„Byl to soupeř, se kterým jsme loni měli zápornou bilanci. Pro nás tedy nepříjemný. Chystali jsme se a kluci plnili patnáct minut to, jak jsme chtěli hrát,“ říkal trenér Šternberka Ivo Lošťák. V minulé sezoně s Holešovem jeho svěřenci prohráli 1:2 a remizovali 1:1.

V 19. minutě pak jako první inkasovali. „Zrovna na tyhle akce jsem hráče upozorňoval. Věděli jsme, že Semenyna má výbornou kopací techniku, je pořád nebezpečný a vidí situace jinak. Je to nadstandardní hráč a dal z poloviny hřiště nákop, do kterého se na středu vápna opřel Mlčák a náš brankář ani nestačil reagovat. Krásný gól, ale nemělo by se to stávat, když na to upozorňujete,“ popisoval Lošťák.

Do konce poločasu se Šternberk z úvodní branky neoklepal. „Ochromilo nás to a Holešov byl lepší. Ještě trefil břevno a kdybychom dostali druhý gól, nevím, jak bychom to obraceli,“ přemítal.

„O poločase jsem po delší době musel zvýšit hlas. Do druhého nastoupilo úplně jiné mužstvo, do ničeho jsme soupeře nepustili a sami jsme dali dvě šance a měli tam další závary. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ hodnotil Lošťák.

Rozhodla úderná čtyřminutovka. Nejprve v 68. minutě Hustý vybojoval míč, prostrčil na Zifčáka a ten se prosadil střelou kolem brankáře. „Byl tam dobrý důraz a jde vidět, že hrají oba ve formě,“ byl spokojený kouč.

V 72. minutě pak dal svoji třetí branku v sezoně Tomáš Drmola. „Tři góly si nepamatuji, kdy naposledy dal za celou sezonu. Jsem rád, že mu to tam z pozice šestky padá,“ pokračoval.

Trenér Lošťák navíc může být spokojený, že se mu vyprazdňuje marodka. „Kluci se dávají dohromady, konečně mohl hrát Sitta, příště by měl být Komárek. Máme sérii tří výher, teď jedeme k prvnímu Strání a je potřeba pokračovat. Budeme rádi, když to natáhneme,“ uzavřel Lošťák.

FK Šternberk - SFK Elko Holešov 2:1 (0:1)

Branky: 68. Zifčák, 72. Drmola - 19. Mlčák.

Rozhodčí: Dedek – Schneider, Malý. ŽK: M. Kuba, Zvědělík, Drmola - Kovář. Diváci: 235.

Šternberk: Kopřiva – Knebl, M. Kuba, Drmola, Zifčák (90+2. Blechta), Sitta (65. Dvořák), Vašička, Zvědělík, Hustý (82. Vítek), D. Kuba, Smrček. Trenér: Ivo Lošťák.