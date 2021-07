Na lavičku HFK nakonec usedl zkušený Alexander Bokij. „Holice už trenéra má, takže to můžu říct. Nabídka z jejich strany přišla, proběhlo i jednání s Lukášem Starobou, ale sám jsem mu řekl, že v Přerově mám rozdělanou práci,“ prohlásil Rojka. „V Přerově se k nám ke všem v době covidu zachovali velmi dobře a férově, i když se prakticky dva roky nehrálo. I proto jsem tady chtěl pokračovat,“ připomněl.

První nabídka z olomouckého divizního týmu to pro něj nebyla. Už před časem se o něm mluvilo jako o budoucím kouči Nových Sadů. „To už je starší záležitost z doby, kdy jsem odcházel z Lutína. Bavili jsme se o tom, protože Novým Sadům se nedařilo. Oni pak ale chytili sérii, v divizi se jim podařilo zachránit a nakonec to utichlo. Nabídky z Olomouce mám, ale jsem pořád v Přerově,“ usmívá se.

Pohárové drama

Právě na Nových Sadech jeho tým absolvoval první test nové sezony. V pohárovém předkole nakonec Přerov vybojoval postup po prodloužení a výsledku 3:2. „Do zápasu jsme nešli s moc dobrou bilancí. De facto skládáme nové mužstvo. Odešli nám klíčoví hráči směrem do ofenzivy,“ připomněl Rojka, že už nemůže počítat se záložníkem Martinem Bernardem, který kvůli zaměstnání odešel do Prahy, a také s Lukášem Kaďorkem, který nečekaně zamířil do rivalských Kozlovic.

„Kádr je teď mladý a u takových hráčů je to často tak, že v jednom zápase zahrají a v dalším zase ne. Kluci ale mají charakter, chtějí pracovat. Trénovali jsme tvrdě, tak věřím, že to bude ku prospěchu a budeme z toho těžit,“ uvedl Rojka. „Sám mám trénink založený na fyzické připravenosti. Hodně si na tom zakládám. Když to někdy nejde fotbalově, tak je potřeba to zvládnout silově,“ vysvětlil.

S výkonem týmu v sobotním dramatu byl spokojen. Viktorka dvakrát prohrávala, ovšem nejprve Kytlica a v poslední minutě Javora dokázali srovnat krok. V prodloužení pak rozhodl z penalty Omelka. „Na Nových Sadech kluci ukázali, že v sobě něco mají. Bylo to vyrovnané, ale myslím, že o trochu lepší jsme byli. Hlavně po fyzické stránce. Nakonec jsme vyrovnali zaslouženě na 2:2 a v prodloužení už jsme byli aktivnější a lepší. Vyústěním byla penalta a náš postup,“ řekl Rojka. „Hlavně pro mladé kluky, které v kádru máme, je to povzbuzení do další práce. Po výsledcích, které byly v přípravě, je to vzpruha,“ doplnil.

Motivace? První liga

V poháru by se rád Rojka poměřil s kvalitním soupeřem z profesionálního fotbalu, nejlépe z první ligy. „Jsme rádi, že jsme postoupili. Narazíme na Polanku, měli bychom hrát doma a pokud bychom ten zápas zvládli, tak můžeme přivítat i soupeře z první ligy. To je velká motivace,“ přiznal.

A ambice do divizní soutěže? V nedokončené minulé sezoně ztratil Přerov na lídra ze Slavičína jen tři body. „Pokud by kádr zůstal takový, jaký jsme měli, tak bychom měli ambice nejvyšší. Ale změnil se. Chceme samozřejmě navázat na sezonu, která byla předčasně ukončená. Pohybovat se nahoře, do pátého místa a neplácat se někde dole, jak bylo v minulosti v Přerově zvykem,“ prohlásil Rojka na závěr.