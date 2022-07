Jiří Derco usedl na holickou lavičku na začátku letní přípravy, má ji tedy už od samotného začátku pod svou kontrolou. „Tu nejhorší, tedy fyzickou část už máme za sebou a pomalu přecházíme do bloku taktického a technického," popisuje.

„Tam si myslím, že máme největší problémy, tudíž nás ještě čeká hodně práce. A to i proto, že máme velice mladé mužstvo. Příští týden nás už čeká předkolo poháru, takže není vůbec na co čekat," pokračuje.

Nechceme dávat soupeřům návod

A co vlastně bude v této fázi pro jeho mužstvo klíčové? „Zejména se zaměřujeme na defenzivní část, ve které máme skutečně problémy. Podrobněji o tom ale mluvit nebudu. Nechci totiž dávat nějaký návod soupeřům. My nejlépe víme, kde máme největší slabiny. Uvidíme, jak budou hráči naše pokyny vstřebávat," nechce prozrazovat příliš moc podrobností.

Kouč Derco o Kuvajtu: Chci cup. Ramadán omezoval, ale musíte se přizpůsobit

Vlastní zdroje a spolupráce s 1. ligou

Kdysi druholigový klub v posledních sezonách nehospodaří zrovna s nějakými výraznějšími finančními částkami, a tak je nucen spoléhat se na to, co je pro naprostou většinu sportovních klubů tím nejcennějším pokladem - na vlastní odchovance.

„Pracujeme na tom delší dobu. I v propojení se Sigmou Olomouc, které funguje velice dobře. Nějaké změny v kádru sice nastanou, ale dotáhnuté to bude až někdy v posledním týdnu před začátkem soutěže. Kádr tedy rozhodně ještě uzavřen není. Z většiny se bude jednat o mladé hráče. Máme ale v hledáčku i některé zkušenější," vysvětluje Derco.

Vémola má spotřebu jako elektrárna, říká šéf Oktagonu Novotný. Zbude po něm díra

Hlavní je vytvořit kostru mužstva

V minulé sezoně skončil olomoucký klub až na dvanáctém místě ze čtrnácti a letos by tudíž rád skončil někde výš. „Ambice jsou za mě, jako za trenéra, vždycky ty nejvyšší. To je logické. Všechno se ale bude odvíjet od toho, jak do sezony vstoupíme a jak na ni budeme připraveni. Nemá tudíž cenu se nějak mlátit do prsou a rozhlašovat, že jdeme na postup. Vždyť to ani není reálné," přiznává.

Tady ale holické plány pro nadcházející divizní sezonu nekončí. „Chceme hrát hlavně dobrý fotbal, abychom dokázali potrápit i ty nejsilnějším týmy, které cílí na postup. Dále je naším cílem zabudovat do kádru mladé hráče. Byli bychom také rádi, kdyby se nám na stadion podařilo přitáhnout i lidi, kteří na nás chodili dříve," vyjmenovává holický kouč.

„V dlouhodobějším horizontu několika sezon bychom chtěli postupně vytvořit kostru mužstva, což se nám dosud nepodařilo. Nejlépe, aby byla nakombinovaná jak ze zkušených hráčů, tak i z mladých," dodává ještě k tomuto tématu.

Takáč oslavil zdolání dvoutisícovky dvěma góly a přestupem do Hodolan

Prostředky nejsou samozřejmostí

Tak jako všude budou ale rozhodující finanční prostředky, čehož si je Jiří Derco plně vědom. „Bohužel tohle všechno není o mávnutí kouzelným proutkem. Zvláště v dnešní době, kdy není jednoduché sehnat prostředky na fotbal. Důležité bude klub stabilizovat i po finanční stránce," uzavřel.