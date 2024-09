Vše tak padlo na jeho asistenta Pavla Kubíčka, který rozhodoval o veškerých střídáních. Předzápasovou přípravu pak ještě bývalý reprezentant a nyní trenér Šternberka s týmem absolvoval. Poté musel odjet. „Bylo mi špatně, musel jsem jet domů,“ sdělil Marek Heinz.

V samotném duelu ale hosté na lídra divize nestačili. V poločase po pěkné akci sice prohrávali jen 0:1, ve druhé půli sice předvedli herně lepší výkon, nicméně inkasovali ještě třikrát a obzvláště bomba Adama Bahounka minutu před koncem z přímého kopu stála za to.

Šternberk tak prohrál 0:4 a zůstává ve spodních patrech tabulky. „Bylo to z naší strany poměrně nepovedené utkání a není moc co hodnotit,“ nechtěl se pouštět do většího rozboru asistent trenéra Pavel Kubíček.

FC Vsetín - FK Šternberk 4:0 (1:0)

Branky: 36. Mlýnek, 56. Skhirtladze, 58. Clement, 89. Bahounek.

Rozhodčí: Doležal - Pospíšil, Vymazal. ŽK: Skhirtladze - M. Kuba, Mudrák. Diváci: 130.

Šternberk: Kopřiva - Knebl (46. John), Drmola, Repček, Sitta, Vašička, Vítek (73. M. Kuba), Sedláček, D. Kuba, Smrček, Komárek (67. Mudrák). Trenér: Pavel Kubíček.