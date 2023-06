„Chtěli jsme si to rozdat se soupeřem na férovku a nespoléhat na ostatní výsledky. A to se nám v první půli dařilo. Do zápasu jsme vstoupili dobře a aktivně, vstřelili jsme rychlý gól a udržovali jsme vedení. Myslím si, že hráči Nových Sadů trošku znervózněli, když uviděli, že to nebude tak jednoduché, jak si asi představovali. Bohužel jsme ale ještě do poločasu inkasovali na 1:1," zhodnotil 22letý borec, který se v tomto ročníku divize E trefil do sítí svých soupeřů celkem třikrát.

„Čekali jsme, že soupeř bude mít vyšší držení míče, a tak jsme čekali na brejky. A to se nám podařilo. Vytvořili jsme si do konce zápasů ještě několik zajímavých situací," dodal.

Svrčina otevřel skóre olomouckého derby již ve čtvrté minutě, když si naběhl od lajny, zpracoval si přihrávku od Vojtěcha Novotného, pravačkou si míč posunul do volného prostoru a levačkou na zadní tyč propálil bezmocného gólmana Kofroně. A to nemusel být v rámci tohoto střetnutí jeho jediný zápis do statistik. Připsal si totiž další pěknou šanci a za stavu 1:1 i nastřelené břevno.

„Hned patnáct minut od gólu jsem se ocitl v hodně podobné situaci, kdy jsem to měl znovu na levačku, ale poslal jsem to asi metr vedle tyče. Při břevnu se musím přiznat, že jsem chtěl centrovat. Míč ale dostal zajímavou trajektorii a gólman jej bohužel vyrazil na břevno. To byla škoda, protože kdybychom vedli o dva góly, tak bychom to možná i udrželi," popisoval.

Uplynulá sezona byla pro tým z Holice poměrně turbulentní i co se týče trenérů, kteří jej vedli. Začal totiž Jiří Derco s Tomášem Mazouchem, kteří se rozhodli odejít po jedenácti odehraných kolech. Hned nato kormidlo převzali Josef Pučálka s Petrem Večeřem, kteří dovedli tým do zimní pauzy. Na jaře jej pak převzal bývalý kouč olomouckých žen Vlastimil Zeman a na poslední dvě kola role lodivodů převzali znovu Pučálka s Večeřem.

„Když se tak často mění trenér, jedná se vždycky o těžkou sezonu. Když jsme si totiž konečně stihli na něco zvyknout, přišla další změna," lomí rukama.

„Jinak si myslím, že máme kvalitní tým. Výsledky tomu ale neodpovídaly, takže i z tohoto důvodu to pro nás bylo psychicky náročné. Navíc jsme dost často dostávali góly v závěrech utkání, což možná bylo vinou nedostatečné zimní přípravy, kvůli které nám rychleji odcházely síly. Myslím si tedy, že teď v létě budeme muset na fyzičce co nejvíc zapracovat," dodal ještě na závěr Tomáš Svrčina.