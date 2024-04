Fotbalisté Šternberka o víkendu museli kousat těžkou porážku. Před vlastními fanoušky padli se Vsetínem vysoko 1:5. O všem rozhodlo úvodních jedenáct minut, v nichž hosté třikrát udeřili.

Fotbalisté Vsetína (modrobílé dresy) proti Šternberku | Foto: pro Deník/Julius Ficek

„Zůstali jsme deset minut v kabině a bylo rozhodnuto. I když jsme si řekli, že nás čeká velice těžký soupeř, tak jsme zaspali úvod a udělali tři chyby, které soupeř potrestal,“ hledal příčiny porážky šternberský kouč Ivo Lošťák.

První úder Šternberku zasadil ve čtvrté minutě z penalty Zbranek, v deváté minutě zvyšoval Matyáš a v jedenáct se prosadil Mlýnek.

„Nejprve prohrál Vašička dvakrát souboj a poté trefili našeho hráče z blízky do ruky. Potom kopli krásně roh, který byl zbytečný, a následně jsme nechali projít hráče středem,“ popisoval branky Lošťák.

Zdálo se, že je hotovo, ale v šestnácté minutě přece jenom Zifčák po faulu na svoji osobu proměnil penaltu. Ve vzduchu dokonce visela červená karta pro hostujícího hráče, sudí ji ale nakonec nevytasil.

„Vrátili jsme se do hry. Během zápasu jsem možnost vyloučení nezaznamenal, ale zpětně mi to říkali. Také jsem se díval na video, ale nevím, jak se to teď posuzuje,“ řekl k situaci Lošťák.

Do přestávky už se stav neměnil a Šternberk dva góly ztrácel. „Hrálo se vyrovnané utkání, i když soupeř byl fotbalovější. O poločase jsme s tím chtěli něco udělat, provedli jsme střídání, ale přišla chyba a pak už se utkání jen dohrávalo,“ pokračoval kouč.

Čtvrtý úder zasadil Šternberku v 64. minutě Hnilo. Aby toho nebylo málo tak v nastavení po individuální akci dal pátý gól Vsetína Řezníček.

„Vypili jsme si kalich hořkosti až do dna. Vymotal tam tři hráče a pomocí teče překonal i gólmana. Měli jsme během utkání náznaky, ale vyložené šance ne. Duel nám nevyšel a Vsetín vyhrál zaslouženě,“ uznal Lošťák.

FK Šternberk - FC Vsetín 1:5 (1:3)

Branky: 16. z pen. Zifčák - 4. z pen. Zbranek, 9. Matyáš, 11. Mlýnek, 64. Hnilo, 90+1. Řezníček.

Rozhodčí: Rygl - Švehla, Habermann. ŽK: Sedláček, D. Kuba. Diváci: 187.

Šternberk: Kopřiva - Knebl, Drmola (80. Malina), Zifčák, Sitta, Vašička, Zvědělík, Vítek, Sedláček (65. Smrček), Odstrčil, Komárek (46. D. Kuba). Trenér: Ivo Lošťák.