Musel jít do útoku a hned rozhodl derby. Super pocit, říká novosadský Opatřil

To, že celek Nových Sadů ovládne domácí derby proti rivalovi z Holice, se tak trochu očekávalo. Že ale v podstatě rozhodne obránce, který bude muset nastoupit do útoku kvůli vykartovanému spoluhráči, s tím asi počítal málokdo. A přesto se to stalo. Devatenáctiletý Dominik Opatřil se totiž ve své nové roli na hřišti zabydlel skvěle a hattrickem a jednou asistencí zařídil čtyři góly z celkových pěti.

Dominik Opatřil při derby proti HFK | Foto: Deník/David Kubatík