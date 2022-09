„Začátek byl z naší strany možná trochu opatrnější, ale myslím si, že po většinu času jsme byli lepším týmem a vypracovali jsme si zhruba šest šancí, které měly skončit gólem. Musím ale dodat, že to byl další zápas, ke kterému jsme přistoupili tak, jak máme. Navíc jsme neprohráli a připsali si další bod do tabulky," říkal bezprostředně po zápase spokojený šternberský kapitán Jan Tögel.

Nováčci, co překvapují

Utkání proti Baťovu sice nepřineslo žádné vstřelené góly a skončilo tak 0:0, k vidění ale bylo velké množství tvrdých soubojů na hranici i už za hranici faulu. To mohlo být dáno i tím, že se jednalo o souboj dvou nováčků, kteří do čtvrté nejvyšší soutěže postoupili před sezonou z krajských přeborů.

„Je to tak. A také to bylo dáno tím, že se jednalo o nováčky, kteří v divizi vysloveně překvapují. To totiž platí nejen pro nás, ale i pro Baťov. Tak jako my totiž mají šikovné hráče, kteří o sobě na hřišti za všech okolností ví," pokyvoval hlavou jednatřicetiletý borec.

Stopku minimálně na tři zápasy!

Kromě již zmíněných tvrdých zákroků došlo během devadesáti minut na hřišti i k opravdu nepěkným momentům. První se udál v prvním poločase, kdy se hlavami při vzdušném souboji srazili domácí Zvědělík s hostujícím Sotolářem a oba to odnesli rozseknutou hlavou. Další pak ve druhé půli, kdy se stejným zraněním po identické situaci odešel pouze domácí Samek.

„Byl to nesmysl. Oba hráči šli po míči a nevěděli navzájem o sobě. To se ale ve fotbale stává. Co se však nestává, a potvrdil mi to i rozhodčí, že za jeden zápas mají rozseknutou hlavu tři hráči. Šlo prostě o zdraví. Naštěstí je ale Franta Zvědělík v pořádku," konstatoval.

„Mnohem více mě ale zaráží faul na Péťu Zifčáka, kdy byl stažen ze vzduchu a spadl na krk Mohl si zlomit vaz. Tomu hráči bych dal stopku minimálně na tři zápasy, protože kdyby spadl přímo na krk, tak se mohlo stát to nejhorší. Byl to zákrok na hráče bez míče. To se prostě nedělá," vrátil se ještě k situaci z 88. minuty zápasu, po které uviděl hostující Pavel Bršlica z rukou rozhodčího Mayera červenou kartu.

Skvělá rodinná parta

Jinak ale vládne ve šternberské kabině nadmíru velká spokojenost. Tým ze šesti zápasů v divizi E čtyřikrát zvítězil, dvakrát remizoval a se čtrnácti body zaujímá parádní třetí místo. Na největšího favorita z Kozlovic navíc ztrácí pouhé dva body a na druhý Slavičín dokonce pouhý bodík.

I skóre je pak položkou, kterou se svěřenci Iva Lošťáka mohou pochlubit. Do sítí svých soupeřů totiž zamířili třináctkrát a opačným směrem míč zamířil pouze čtyřikrát. Jejich obrana je tak, společně s osmým Vsetínem, nejlepší v celé soutěži.

„Za nás obrovská spokojenost. Vím, že to vyzní jako klišé, ale musím to říct. Náš tým tvoří skvělá rodinná parta. A také máme výborné fanoušky. Hlavně ty skalní, kteří s námi jezdí i na venkovní zápasy. Mezi ty patří i moje babička, která opravdu nevynechá ani jeden," pochvaluje si Tögel.

„A já jen doufám, že se nás tato vlna bude držet co nejdéle a budeme v takových výkonech i nadále pokračovat. A pokud v nich skutečně pokračovat budeme, tak se rozhodně nebojím, že bychom v divizi měli v budoucnu hrát druhé housle," dodal.

Na Sadech to bude velké!

V příštím kole čeká šternberské fotbalisty další velice zajímavý zápas. Bude jim totiž derby s olomouckými Novými Sady, které, i přes aktuálně velkou marodku, se drží na solidním sedmém místě s devíti uhranými body na kontě.

„Bude to velké! Možná je trochu škoda, že se termín přesunul ze soboty na pátek, ale čas 16:30 je, myslím si, pro většinu lidí dost v pohodě. Očekávám tedy plný dům," neskrývá svou natěšenost.

„Je tam takové specifické menší hřiště a já osobně tam mám plno kamarádů a známých. To se netýká jenom mě, ale i kluků v kabině. Jo a samozřejmě doufám, že vyhrajeme," uzavřel se smíchem Jan Tögel.