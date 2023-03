„V zápase jsme si vytvořili více šancí než Přerov, ale bohužel se nám nedařila koncovka. Chtěli jsme to zlomit hned v prvním poločase a pak jsme začali být trochu nervózní. I pak jsme bušili do soupeřovy obrany, ale nešlo to," hodnotil bezbrankový zápas, který na Nových Sadech vnímají spíše jako ztrátu.

„Na druhou stranu ale musím říct, že Přerov hrál poměrně dobře, takže ta remíza byla asi nakonec zasloužená. I proto, že jsme zahodili možnost penalty," dodal.

Nejen Kucharčukova penalta ale mohla v tomto utkání znamenat pro žluto-černý klub dva body navíc. V samotném závěru, chvíli po nástupu na trávník, se totiž brána střežená osmnáctiletým Ondřejem Mikešem zatřásla po nárazu míče do břevna. Autorem byl právě Drábek.

„Jenom jsem viděl, jak to Filip Přikryl centroval z boku a snažil jsem se míč ze svého postavení v šestnáctce co nejlépe trefit, abych situaci gólmanovi znepříjemnil. No a bylo z toho břevno. Je to škoda, myslím si, že z takového gólu v závěru by se už těžko dostali," popisoval s lehkou lítostí v hlase.

Poslední půlrok?

Ještě před začátkem samotného zápasu dostal tento borec od svých spoluhráčů dárek ke ke svému letošnímu významnému životnímu jubileu. Zarámovaný dres s číslem 40, jménem „Dědek" a podpisy všech členů kádru.

„Už jsme to nějakým způsobem oslavili v zimě. Kluci ale říkali, že pro mě nachystají ještě něco a já doteď vůbec netušil, co to bude. Dnes po zápase ještě nejspíš chvíli posedíme s předsedou. No a abych to zkrátil: je to od nich hezké, ten věk už ale tak hezký není," řekl se smíchem v hlase.

A jak se mu v tomto, pro fotbal, už poměrně pokročilém věku ještě hraje? „Už je to náročné. Ani minutáž už není taková, na kterou jsem byl zvyklý dříve. A hlavně regenerace už je mnohem náročnější. Tělo už to holt tak dobře nezvládá," popisuje.

„Vím, že jsou kluci, kteří se i v tomto věku cítí stále dobře, ale já mezi ně bohužel nepatřím. Únava po zápase se nabaluje i do dalších dnů a člověk jde unavený i do práce či na trénink. To je špatně. Už jsem naznačil, že tento půlrok pro mě už bude poslední. Nejen kvůli únavě, ale i času, který tomu člověk musí obětovat. Je čas přesunout priority jinam," uzavřel Josef Drábek.