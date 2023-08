Fotbalový Šternberk si mohl oddechnou. Jeho hráči totiž v prvním kole nové sezony divize E dokázali zdolat silný Baťov v poměru 4:2 a dokázat si tak, že i bez odchodu čtveřice opor ve složení Jan Tögel, David Lošťák, Ladislav Koutek a Marek Samek jsou stále schopni hrát atraktivní fotbal a být při něm také střelecky produktivní.

Šternberský lodivod Ivo Lošťák | Foto: Deník/David Kubatík

„Absence těchto čtyř byla ve hře samozřejmě cítit. Už dříve jsem říkal, že oni se svým herním stylem jsou pro nás prostě nenahraditelní. My se teď díky kolektivnímu pojetí budeme muset snažit hrát trochu jinak. A zatím se nám to daří," říkal po zápase šternberský lodivod Ivo Lošťák.

„Proti Baťovu jsme byli ohromně produktivní a dali díky tomu čtyři góly. Dva jsme pak sice dostali, bylo to ale po krásných akcích, které se daly těžko nějak bránit. Soupeř byl také silný v přechodové fázi," dodal.

Další věc, která může dlouhodobému šéfovi šternberské lavičky vlévat pozitivní energii do žil je určitě fakt, že v úvodním zápase sezony otevřeli své divizní brankové účty hned dva mladí hráči. Jedná se o 21letého Martina Vašičku, který v 78. minutě poslal svůj tým do vedení 2:1 a také o teprve osmnáctiletého Ondřeje Komárka, který naskočil do hry až v 90. minutě a zanedlouho uzavřel skóre zápasu na konečných 4:2.

„Moc mě to těší. Martin Vašička si hrát rozhodně zaslouží. Už loni při té naší spanilé jízdě do zápasů naskakoval a prokazoval kvalitu. Potom sice ze sestavy vypadl, ale ne vinou svých vlastních výkonů. Teď svůj růst potvrdil i gólem," chválil svého svěřence a pokračoval: „Věřím, že se k tomu brzy propracuje i Ondra Komárek. Ten s námi poctivě odehrál celou přípravu a až na zápas s Přerovem odehrál všechny ostatní dobře.Jeho gól levačkou byl opravdu krásný. To my ale víme už z tréninků, že má dobrou střelu."

I bez loňských opor máme stále vysokou kvalitu, říká po premiérovém gólu Vašička

Potvrdit svou stále vysokou kvalitu budou moci Šternberáci již příští neděli, kdy pocestují na hřiště Kozlovic ke střetnutí s vítězi loňského ročníku. V oné sezoně se pak právě „Kozli" stali, společně se sedmým Holešovem a devátým Vsetínem, jedním ze tří celků, který nedokázali ani jednou porazit. Zkušený kouč však neztrácí naději.

„Chceme je porazit a už konečně tu špatnou sérii s nimi zlomit. Vždyť přece každá musí zákonitě jednou skončit. Troufám si tvrdit, že už v jarním zápase na jejich hřišti jsme byli lepší. Byl to parádní zápas před skvělou kulisou a my si to tam zase pojedeme užít," uzavřel bojovně naladěný Ivo Lošťák.

Zdroj: Deník/David Kubatík