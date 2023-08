Psala se 78. minuta zápasu prvního kola divize E mezi Šternberkem a Baťovem, když po rohu domácího mužstva protrhl dosavadní nerozhodné skóre 1:1 bombou z malého vápna Martin Vašička. Ten si v tu chvíli se svými spoluhráči mohl vychutnávat nejen radost z vedoucí branky, ale zároveň i ze své premiérové přesné trefy v této soutěži vůbec.

Martin Vašička | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsou to nepopsatelné pocity. Jako obránce se k takovým příležitostem moc nedostávám. Jsem navíc o to radši, že to přišlo v takto důležitou chvíli. A jak se to stalo? Prostě se ke mě odrazil míč, já zavřel oči a ze všech sil se do něj opřel," popisoval po skončení zápasu svůj okamžik slávy 21letý borec a se smíchem dodal: „Doufám, že to v šatně nebude moc drahé. Budu se to snažit ukecat. Určitě ale něco padne."

Dlouho to přitom vypadalo, že tento zápas skončí remízou. I přes šternberskou územní převahu totiž moc stoprocentních šancí na jedné či druhé straně nevznikalo a na světelné tabuli stálo až do 78. minuty nerozhodné skóre 1:1 po přesných zásazích domácího Drmoly a hostujícího Sotoláře z prvního poločasu.

FOTO: Šternberk vstoupil do nové sezony výhrou. Dva hráči dali své první branky

„Soupeř byl tvrdý a důrazný a snažil se chodit do útoků pomocí dlouhých míčů. My jsme je ale dokázali ve středu hřiště poměrně pravidelně sbírat a i díky tomu jsme po většinu utkání byli lepší," vysvětluje.

Za dalších pět minut od Vašičkova úspěchu zvýšil na 3:1 chladnokrevným způsobem Petr Zifčák a už už to vypadalo, že se jeho gól stane vítězným. Nakonec se jím ale nestal. V 90. minutě totiž snížil na rozdíl jediné branky baťovský Chytil a gólový účet pak ve druhé minutě nastavení uzavřel taktéž svou premiérovou trefou šternberský Komárek. Co se v té chvíli nejistoty mezi domácími hráči dělo?

„Chtěli jsme prostě jen hrát dál a hodit to za hlavu. Zbývalo v tu chvíli pár minut do konce zápasu a neměli jsme jiný cíl, než už to prostě jen uhrát. Ta šance na 4:2 se zrodila zničehonic, prostě vyplynula ze hry. Kluci dobře vybojovali dva souboje vprostřed hřiště a už to bylo," konstatoval.

FOTO: Nové Sady se Slavičínem bojovaly o výhru. Pak ale přišla poslední sekunda

Vašička v minulém divizním ročníku nastoupil do 24 zápasů. V té době to byl ale, dá se říci, trochu jiný Šternberk. V jeho dresu totiž po hřišti běhali borci jako kapitán Jan Tögel, střelec David Lošťák či další opory jako Ladislav Koutek a Marek Samek. Nyní to ale vypadá, že i bez nich by to žluto-modrým mohlo klapat.

„Kluci pro mě byli velkými vzory a dost jsem se toho od nich naučil. Troufám si ale tvrdit, že i bez nich máme stále velmi vysokou kvalitu. Máme v kádru plno mladých kluků, kteří jsou draví. To by mohla být naše hlavní silná stránka," přemýšlí.

V příštím kole čekají na šternberské fotbalisty Kozlovice. Vítěz minulého ročníku divize E a zároveň i celek, kterého jako jediného nedokázali svěřenci Iva Lošťáka ani jednou porazit. „Pojedeme tam vítězně naladěni. Jednoduše budeme chtít vyhrát a ukázat při tom ten nejlepší fotbal, který jen dokážeme vyprodukovat," uzavřel bojovně Martin Vašička.

Zdroj: Deník/David Kubatík