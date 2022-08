Před zápasem totiž kouč Ivo Lošťák zjistil, že pro zranění nemůže nastoupit jeden z jeho špílmachrů Jan Tögel. „Píchlo ho ve svalu, šel to ještě na rozcvičku zkusit, ale nechtěli jsme nic riskovat. Budeme jej potřebovat v dalších zápasech,“ přiblížil Lošťák.

A tím se začal psát příběh celého dne. Šternberský lodivod totiž ukázal na Františka Zvědělíka, který ještě v minulé sezoně hrál čtvrtou, tedy nejnižší!, třídu OFS Olomouc za Město Libavá.

„Když jsem se dozvěděl, že Honza nemůže hrát, tak jsem měl v hlavě nějaké varianty a rozhodl jsem se pro Frantu, protože jde každým tréninkem nahoru. Fotbalové kvality bezesporu má a je to u něj pouze o dotrénovanosti,“ objasnil Lošťák.

Situace je teď bezvýchodná, hráči neplní pokyny, říká Derco po další prohře

V prvních dvaceti minutách byl duel pod taktovkou domácích, kteří nastřelili také brankovou konstrukci a ne jednou. „Měl jsem je detailně nastudované a byli jsme nachystaní. Nastoupili jsme podle představ a dali jsme v úvodu dvě nebo tři břevna,“ popisoval kouč.

Potom se ale přece jenom do hry dostali více hosté. „Věděli jsme, že jsou na tom kvalitně kombinačně a nemůžeme jim nechat prostor. Jenže tak nátlakově se nedá hrát celý zápas, takže Skaštice převzaly iniciativu,“ uznal Lošťák.

Z tlaku dokonce hosté kopali penaltu, kterou ale brankář Kopřiva chytil.

„O poločase jsme si něco řekli a v druhé půli jsme do toho vstoupili podle představ.“

Aby ne. Hned po sedmi minutách se ve skluzu prosadil po centru Hustého David Lošťák. „Byl tam, kde má být,“ ocenil trenér a otec v jedné osobě. A v 55. minutě přišel první hvězdný okamžik Zvědělíka.

Ohlasy z KP: Mizerný výkon Lutína, Medlov a Dolany mají bod

„Začalo to všechno u rozehrávky brankáře Kopřivy a Laďa Koutek dal nádherný balon na Frantu, který si nedělal starosti a z jedné míč napálil. Gólman nestačil ani zareagovat,“ popisoval Lošťák.

Hned nato však Skaštice po standardní situaci snížily. „To bylo jediné z čeho hrozily. Kopaly je fakt dobře. Zápas měl díky této trefě neustále grády,“ pokračoval šéf domácí lavičky.

Jenže byl to opět František Zvědělík, kdo rozjásal tribuny. Tentokrát se prosadil po nacvičeném rohovém kopu. „Trénovali jsme ho v pátek s Tögim, ale měli jsme variantu, kdy to kopl Kuba Smrček a Franta svým důrazem a instinktem střelce míč uklidil do sítě,“ prozradil trenér.

„Předvedl výborný výkon. Museli jsme změnit rozestavení a hrát na jednoho útočníka, ale Franta ještě s Paťou Hustým ho dobře doplňovali. Náš dvougólový střelec má velký podíl na tom, že jsme vyhráli, předvedl skvělý výkon,“ chválil Lošťák svého svěřence.

FOTO: Červená a minely. Přerov daroval Novým Sadům tři body

Ve Šternberku navíc začíná fotbal táhnout. Zatímco v prvním kole dorazilo 365 lidí, teď to bylo 391.

„To je věc, která mě těší nejvíc. Chtěl jsem přitáhnout diváky a po zápase mi sami hráči řekli, že když začala tleskat celá tribuna, tak měli husí kůži. Byla to odměna za jejich výkon, kdy jezdili po zadku a vydali se ze všech sil,“ usmíval se kouč.

Šternberk tak nemohl mít lepší start do nového ročníku. Po dvou kolech má šest bodů a skóre 7:2. Nyní jej čeká duel v Šumperku, který je zatím bez bodu. „Říkal jsem, že je mužstvo fotbalově i charakterově nachystané, což se potvrzuje. Samozřejmě to jsou jen první dva zápasy, ale budu apelovat na mužstvo, aby nepolevilo a nedošlo k nějakému podcenění. Chtěli jsme hrát klidný střed tabulky a pevně doufám, že k tomu ještě něco přidáme,“ uzavřel Ivo Lošťák.

FK Šternberk - TJ Skaštice 3:1 (0:0)

Branky: 55. a 75. Zvědělík, 52. Lošťák - 58. Motal.

Rozhodčí: Habermann - Grečmal, Řezníček. ŽK: Hustý - Motal, Zavadil. Diváci: 391.

Šternberk: Kopřiva - Lošťák (84. Sekela), M. Kuba, Zifčák (90+2 Gábor), Zvědělík (84. Vašička), Vítek, Koutek, Hustý, D. Kuba (75. Sedláček), Smrček, Samek. Trenér: Ivo Lošťák.

FOTO: Na některé hráče jsem hrozně naštvaný, zlobil se po porážce Neček